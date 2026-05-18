Athletico leva gol no fim e fica no empate com o Flamengo

Furacão vencia até os 38 do segundo tempo, acertou duas bolas no travessão, mas não segurou a vitória e deixa escapar o G4

Luis Miguel Ferreira/CAP

O Athletico esteve muito perto de reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro. Diante de uma Arena da Baixada completamente lotada, o Furacão saiu na frente contra o Flamengo, sustentou a vantagem durante boa parte da partida, mas sofreu o empate nos minutos finais e ficou no 1 a 1, na noite deste domingo (17), pela 16ª rodada da competição.

Com o resultado, o Rubro-Negro paranaense perdeu a oportunidade de entrar no G4, mas permanece na quinta posição, com 24 pontos. Já o Flamengo segue firme na vice-liderança, agora com 31 pontos somados. Na próxima rodada, o Athletico visita o Remo no domingo (24), às 16h, no Mangueirão, enquanto o time carioca recebe o Palmeiras no sábado (23), às 21h, no Maracanã.

O duelo começou movimentado, com as duas equipes buscando espaços desde os primeiros minutos. Empurrado pela torcida, o Athletico foi mais eficiente e abriu o placar logo aos dez minutos. Mendoza recebeu dentro da área, finalizou com força, a bola desviou no caminho e acabou complicando Rossi, que falhou ao tentar segurar e viu a bola morrer no fundo da rede.

Após construir a vantagem, o Furacão passou a explorar sua principal característica: a velocidade nos contra-ataques. Mendoza e Viveros levaram perigo em transições rápidas, enquanto o Flamengo teve mais posse de bola, rondou a área, mas encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras, pouco exigindo o goleiro Santos.

No segundo tempo, o ritmo intenso permaneceu. Logo nos primeiros minutos, os dois lados criaram boas oportunidades. Viveros fez boa jogada e Mendoza quase ampliou, obrigando Rossi a salvar o Flamengo. Na sequência, Carrascal apareceu livre na área e acertou o travessão de cabeça.

A trave, inclusive, virou protagonista e impediu que o Athletico liquidasse a partida. Aos 34 minutos, Viveros teve três oportunidades na mesma jogada: Rossi salvou duas vezes, antes de a bola explodir no travessão. Pouco depois, Felipinho arriscou de fora da área e novamente parou no poste.

O castigo veio imediatamente. Depois das chances desperdiçadas pelo Furacão, Léo Pereira lançou Bruno Henrique pela esquerda. O atacante avançou e cruzou na medida para Pedro, que finalizou para as redes. Santos ainda tentou evitar, mas não conseguiu impedir o empate rubro-negro, que decretou o 1 a 1 na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 1 Flamengo

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Athletico: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel (Gilberto); Gastón Benavídez, Felipinho (Renan Peixoto), Jadson e Léo Dérik (Claudinho); Bruno Zapelli (João Cruz), Steven Mendoza e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal), Saúl (Bruno Henrique) e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Vitão). Técnico: Léo Jardim.

🗓️ Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Gols: Mendoza (10/1º); Pedro (38/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Steven Mendoza, Odair Hellmann, Jadson, (CAP); Carrascal, Danilo (FLA).

🟥 Cartões Vermelhos: Danilo (FLA).

🏟️ Público: 34.197 pessoas (33.549 pagantes).

💸 Renda: R$ 2.625.020,00.


