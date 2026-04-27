Athletico vence o Vitória e sobe ao G5 do Brasileirão

Furacão faz 3 a 1 na Arena da Baixada, chega aos 22 pontos e encosta nos líderes

Athletico vence o Vitória e sobe ao G5 do Brasileirão

O Athletico derrotou o Vitória por 3 a 1 na tarde deste domingo (26), na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo começou movimentado e marcado por faltas duras. Logo nos primeiros 10 minutos, o árbitro distribuiu dois cartões amarelos, evidenciando o clima tenso da partida.

Mesmo fora de casa, o Vitória abriu o placar aos 21 minutos. Após lançamento de Lucas Arcanjo, a jogada se desenvolveu até Renê invadir a área e finalizar com precisão, no ângulo do goleiro Santos.

A resposta do Athletico veio em jogada pela direita, Viveros cruzou rasteiro e encontrou João Cruz, que dominou e finalizou com perigo, mas para fora.

Pouco depois, o Furacão chegou ao empate em cobrança de pênalti. Viveros, bateu no canto esquerdo e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, o time Athletico foi pra pressão. Logo aos dois minutos, Viveros recebeu em profundidade e finalizou para grande defesa de Lucas Arcanjo.

O goleiro do Vitória voltou a se destacar em sequência, ao parar cabeçada de Luiz Gustavo e defender nova tentativa do volante no rebote.

A virada veio nos minutos finais. Após cobrança de falta na área, a bola sobrou para Viveros, que aproveitou o rebote e empurrou para o fundo das redes.

Já no apagar das luzes, Luiz Gustavo apareceu livre na pequena área após cruzamento de Benavídez e fechou o placar em 3 a 1.

Com o resultado, o Furacão alcançou a quinta colocação, somando 22 pontos, enquanto a equipe baiana caiu para a 13ª posição, com 15.

O Athletico volta a campo no próximo sábado (2), quando enfrenta o Grêmio, novamente na Arena da Baixada, às 20h30.

Já o Vitória tem compromisso no meio de semana contra o Confiança, na quarta-feira (29), em Aracaju, e encara o Coritiba no sábado (2), pelo Brasileirão. 


Ficha Técnica

Athletico 3 x 1 Vitória

Brasileirão 2026 – 13ª rodada

Athletico: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo, Juan Portilla (Zapelli) e João Cruz (Dudu Kogitski); Bruninho (Felipe Chiqueti), Steven Mendoza (Renan Peixoto) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson (Ronald), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.


🗓️ Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO).

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

⚽ Gols: Renê (21/1º); Viveros (33/1º e 46/2º); Luiz Gustavo (51/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Luiz Gustavo, Benavídez, Arthur Dias, Santos, (CAP); Edenílson, Martínez, Zé Vitor (VIT).

🏟️ Público: 17.428 pagantes (18.021 pessoas).

