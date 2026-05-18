Carlo Ancelotti divulga convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial dos jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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A relação conta com 26 atletas e mistura nomes experientes, como Neymar, Casemiro, Marquinhos e Alisson, além de jovens promessas do futebol brasileiro.

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A preparação da equipe para o Mundial começa no próximo dia 27 de maio, quando os atletas se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Antes da viagem aos Estados Unidos, sede da competição, o Brasil fará dois amistosos preparatórios.

A despedida diante da torcida brasileira será no dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã, contra o Panamá.

Já o último compromisso antes da estreia na Copa acontece em 6 de junho, diante do Egito, em Cleveland, às 19h (horário de Brasília).

No Mundial, a Seleção Brasileira integra o Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, contra os marroquinos, no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jersey.