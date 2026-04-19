Coritiba bate o Atlético- MG e volta a vencer

O Coritiba fez valer o mando de campo e derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 neste domingo (19), no Couto Pereira, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram anotados por Breno Lopes e Pedro Rocha, em uma atuação marcada pela eficiência nas oportunidades criadas e consistência defensiva do time paranaense.
Mesmo passando por momentos de pressão ao longo da partida, o Coxa contou com uma atuação decisiva do goleiro Pedro Rangel, que garantiu a segurança no sistema defensivo. Do outro lado, o Atlético-MG teve mais posse de bola e presença ofensiva, mas esbarrou na falta de efetividade para transformar volume em gols.
Com o triunfo, o Coritiba chegou aos 19 pontos e subiu para a sétima posição na tabela. Já o Atlético-MG permaneceu com 14 pontos e caiu para o 11º lugar.
A etapa inicial foi marcada pelo domínio territorial do Atlético-MG, contrastando com a postura eficiente do Coritiba. Logo aos 6 minutos, após cobrança de escanteio, Breno Lopes venceu a marcação dentro da área e desviou para abrir o placar.
Após o gol, o Galo assumiu o controle da posse de bola e pressionou o adversário, criando boas chances principalmente com Renan Lodi e Natanael. No entanto, parou nas defesas seguras de Pedro Rangel, que garantiu a vantagem alviverde até o intervalo.
Mesmo com dificuldades na saída de bola, o Coritiba conseguiu levar perigo em contra-ataques, especialmente com Pedro Rocha. A equipe ainda teve que lidar com a saída de Bruno Melo por questões físicas e o cartão amarelo de Sebastián Gómez, que será desfalque na próxima rodada.
No segundo tempo, o cenário se manteve: o Atlético-MG pressionando e o Coritiba bem postado defensivamente, apostando em transições rápidas.
Aos 12 minutos, o Coxa ampliou em um lance curioso. Após erro da defesa atleticana, Lyanco tentou afastar a bola, mas acabou chutando em cima de Pedro Rocha. Com o goleiro Everson fora de posição, a bola foi parar no fundo das redes.
Após o segundo gol, o Coritiba reforçou ainda mais sua marcação e passou a controlar o jogo. O Atlético-MG seguiu com mais posse e tentou reagir com mudanças ofensivas, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva adversária e da boa atuação de Pedro Rangel.
Na reta final, o ritmo caiu, e o confronto ganhou tensão aos 43 minutos, quando Renato Marques e Renan Lodi se envolveram em uma confusão, resultando na expulsão de ambos.
Com o resultado administrado nos minutos finais, o Coritiba confirmou a vitória por 2 a 0 diante de sua torcida.
FICHA TÉCNICA
BRASILEIRÃO
12ª rodada
Coritiba 2×0 Atlético-MG
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebas Gómez, Vini Paulista e Josué (Thiago Santos); Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Atlético-MG: Everson; Natanael (Dudu), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Cissé) e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk (Cassiera). Técnico: Eduardo Domínguez.
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira - Curitiba (PR)
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acacio Menezes Leão (PA)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Gols: Breno Lopes, aos 6 do 1º; Pedro Rocha, aos 12 do 2º (CFC); - (CAM)
Cartões amarelos: Sebas Gómez (fora do próximo jogo) e Thiago Santos (CFC); Lyanco (CAM)
Cartão vermelho: Renato Marques (CFC); Renan Lodi (CAM)
Público pagante: Não divulgado;
Público total: 28.426
Renda: R$ 1.102.670,00
Fernando Plantes