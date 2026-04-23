Coritiba empata com o Santos fora de casa e decisão fica para o Couto Pereira

Coritiba e Santos ficaram no 0 a 0 na noite desta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo confronto de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.
Com o resultado, a definição da vaga nas oitavas de final será no dia 13 de maio, no Couto Pereira.
Mesmo sem gols, o duelo foi movimentado e com boas oportunidades para os dois lados.
O time paulista começou melhor e pressionou desde os primeiros minutos. Em uma falha na saída de bola do Coritiba, o Santos criou chances seguidas dentro da área e chegou a marcar com Gabigol, mas o lance foi invalidado por impedimento.
Com o passar do tempo, o Coxa equilibrou a partida e passou a explorar os contra-ataques, principalmente com Josué e Lucas Ronier.
Na etapa final, o jogo seguiu aberto. O Coritiba aproveitou os espaços e quase abriu o placar aos 14 minutos, quando Breno Lopes acertou o travessão após boa jogada ofensiva.
A melhor oportunidade da equipe paranaense veio pouco depois: Vini Paulista avançou livre e tocou para Pedro Rocha, que, sem goleiro, desperdiçou uma chance clara.
Nos minutos finais, o ritmo caiu e as equipes encontraram mais dificuldades na criação. Ainda assim, o Santos quase marcou aos 42 minutos, quando Neymar cobrou falta da entrada da área e acertou a trave.
Antes da partida decisiva pela Copa do Brasil, o Coritiba volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.
A equipe enfrenta o Grêmio no domingo, em Porto Alegre. E o Santos enfrenta o Bahia, em Salvador.
Ficha Técnica
Santos 0 x 0 Coritiba
Copa do Brasil – Quinta fase (ida)
Santos: Diógenes; Escobar, Luan Peres, Lucas Verissimo e Igor Vinicius; William Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Barreal (Moises) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser e Jacy; Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué; Lucas Ronier, Renato Marques (Pedro Rocha) e Breno Lopes (Lavega Técnico: Fernando Seabra.
🗓️ Data e horário: quarta-feira 22 de abril de 2026, às 19h30.
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP).
🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ).
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
🟨 Cartões Amarelos: Tiago Cóser, Wallisson, Vini Paulista (CFC) Neymar (SAN).
🏟️ Público: 7.182 pessoas
Coritibacoxa brancacoxa#CuritibaCouto PereiraVila Belmirocopa do brasilBrasileirão#neymarNeymar JuniorSeleção Brasileira
Admilson Leme