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Sem inspiração, Athletico empata com o Atlético-GO na Arena da Baixada

Furacão estreia com empate na Copa do Brasil de 2026 em duelo contra o Dragão

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REINALDO REGINATO/ESTADÃO CONTEÚDOSem inspiração, Athletico empata com o Atlético-GO na Arena da Baixada

O Athletico ficou no empate sem gols diante do Atlético-GO na noite desta quinta-feira (23), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A decisão da vaga ficou para o confronto de volta, marcado para o dia 14 de maio, em Goiânia.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi bastante travado e com poucas oportunidades claras. A principal chance do Furacão surgiu aos 33 minutos, quando Viveros finalizou e parou em boa defesa do goleiro adversário. Com muitas faltas e cartões distribuídos, o duelo seguiu truncado e terminou a etapa inicial com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o time rubro-negro adotou uma postura mais ofensiva, aumentando o número de jogadores no ataque para dar suporte a Viveros. Apesar da melhora, a equipe esbarrou na sólida defesa do Dragão e na boa atuação do goleiro Paulo Vitor, um dos destaques da partida. Já nos acréscimos, Terán ainda acertou a trave, quase garantindo a vitória.

Agora, o Athletico volta suas atenções para o Brasileirão, onde encara o Vitória no domingo (26), às 18h30, novamente na Arena da Baixada. O Atlético-GO também joga no mesmo dia, às 20h30, contra o Avaí, em Goiânia, pela Série B.

FICHA TÉCNICA

Athletico 0 x 0 Atlético-GO
Copa do Brasil – 5ª fase (ida)

Athletico:Santos; Gastón Benavídez (Felipe Chiqueti), Carlos Terán e Arthur Dias; Gilberto, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli, João Cruz (Leozinho), Dudu Kogitski (Bruninho) e Lucas Esquivel; Kevin Viveros.
Técnico:Odair Hellmann.

Atlético-GO:Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Natã Felipe), Cristiano e Marrony (Jáder); Léo Tocantins (Assis), Geovany Soares (Bruno José) e Gustavo Coutinho (Léo Jacó).
Técnico:Eduardo Souza.

🗓️ Data: 23/04/2026
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
🔎 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)
🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🟨 Amarelos: Portilla, Terán, Luiz Gustavo (CAP); Guilherme Lopes, Tito (AGO)
🟥 Vermelhos: Não houve
🏟️ Público: 18.261 pagantes / 18.736 total
💸 Renda: R$ 560.240,00


Tags:
Athleticofuracãorubro-negroAtlético-GOCopa do Brasil 2026
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