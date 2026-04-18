Paraná Clube vence o Araucária e segue isolado na liderança da Segundona

O Paraná Clube manteve a boa fase na Segundona do Campeonato Paranaense ao derrotar o Araucária por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (17), na Vila Capanema, em confronto válido pela oitava rodada da competição.
A equipe paranista abriu o placar logo aos sete minutos, na primeira oportunidade ofensiva. Daniel Cruz recebeu passe de Salazar, tabelou com João Felipe e finalizou com precisão, no canto direito do goleiro Rafael.
Após o gol, o Araucária conseguiu equilibrar as ações e teve a melhor oportunidade para empatar aos 21 minutos, em cobrança de pênalti. Mas Flavio acertou a trave e desperdiçou a chance.
A partir daí, o jogo perdeu intensidade, com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados.
No segundo tempo, o Paraná tentou ampliar a vantagem, principalmente com finalizações de Pfeifer, que entrou no intervalo, e Elvis.
O Araucária respondeu com boas chegadas, como na jogada de Alisson, que cruzou para Denner finalizar para fora, e em lance de Victor Albanez, que encontrou Gabriel, que chutou perto da trave.
Nos minutos finais, o Tricolor conseguiu administrar o resultado e controlar o ritmo da partida, enquanto o Araucária encontrou dificuldades para criar novas oportunidades. O Paraná ainda tentou em chutes de longa distância, mas sem sucesso.
Com o resultado, o Tricolor segue invicto e isolado na liderança, somando 20 pontos,quatro a mais que o Patriotas, que ainda joga na rodada.
Já o Araucária ocupa a quinta colocação, com nove pontos, podendo perder posições até o complemento da rodada.
Na próxima rodada, o Paraná Clube enfrenta o Patriotas no sábado (25), às 15h30, na Arena da Baixada.
Já o Araucária visita o Batel, no mesmo dia e horário, no estádio Waldomiro Gelinski, pela nona rodada da Segundona.
Ficha Técnica
Araucária 0x1 Paraná Clube
Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 8ª rodada
Araucária: Rafael; Guilherme, Denner, Vitão (Lucão) e Hiago (Yan Ferreira); Marcelo (Vinicius Kramer), Lucas Ian (Miranda), Victor Albanez e Coutinho; Wallisson e Flávio (Gabriel). Técnico: Ednelson Silva.
Paraná Clube: Juliano; Arthur Yan (Eduardo), Salazar, Matheus Santana e Alex Júnior; Vinicius Michelon, Clayton (Gabriel Pfeifer) e Elvis; João Felipe (Gustavo Portela), Lucas Bueno (Samuel) e Daniel Cruz (Nagi Kawatani). Técnico: Tcheco.
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 17 de abril de 2026, às 20h.
📍 Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Andrei da Silva (PR).
🚩 Assistentes: Daniel Henrique Baura Biss (PR) e Abner Henrique Kulik Mansano (PR).
⚽ Gol: Daniel Cruz (PRC), aos 7′ do 1º tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Marcelo, Iago e Ednelson (ARA); Tcheco, Salazar, Juliano e Vinicius Michelon (PRC).
🏟️ Público: 4.011 torcedores.
Admilson Leme