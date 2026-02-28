Paraná Clube estreia com vitória e faz a festa na Vila Capanema

O Paraná Clube começou a Segundona do Paranaense 2026 com o pé direito. Na noite desta sexta-feira (27), o Tricolor bateu o Prudentópolis por 1×0, na Vila Capanema, em Curitiba, no duelo que marcou a abertura da Campeonato Paranaense Segunda Divisão.

A partida também simbolizou o retorno do time profissional aos gramados após mais de um ano de inatividade, em um reencontro emocionante com a torcida, que compareceu em peso: mais de 14 mil pessoas estiveram presentes no estádio.

Dentro de campo, o Paraná foi mais ativo na etapa inicial e criou boas oportunidades. A principal delas saiu dos pés de Clayton, que desperdiçou chance clara na pequena área. Apesar do domínio em alguns momentos, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Tricolor mostrou mais intensidade e foi recompensado aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Ruan Lima apareceu bem na área e cabeceou firme para balançar as redes, levando a torcida ao delírio na Vila Capanema.





Comemoração do gol da vitória. Foto: Divulgação

Na sequência da competição, o Paraná volta a campo no domingo (8), às 18h30, quando encara o Laranja Mecânica fora de casa. Já o Prudentópolis joga um dia antes, também às 18h30, diante do Nacional, como visitante.





FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense – Segunda Divisão

1ª rodada

Paraná 1×0 Prudentópolis

Paraná: Cabral; Caíque, Eduardo, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Clayton (Eltinho), Michelon, Arthur Yan (Liliu) e Gabriel Pfeifer (Lucas Nunes); Antônio (Gustavo Portella) e Ruan Lima (Lucas Gabriel). Técnico: Tcheco

Prudentópolis: João Bartoski; Matheus Oliveira, Talysson, Nascimento (Kenzo) e Gabriel (Guilherme); Pedro Marx, Wellington Silva, Tawan e Igor (Freddy); Jonatha (Léo Novak) e Davi (Carlisson). Técnico: Lucas Henrique

Local: Vila Capanema, Curitiba-PR

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Guilherme Vogas Tavares e Daniel Henrique Baura Biss

Gol: Ruan Lima (PRC), aos 14’ do 2º tempo

Cartões amarelos: Ruan Lima, Antônio e Eltinho (PRC); Pedro Marx (PRU)

Público: 14.435 torcedores

Renda: R$ 427.155,00



