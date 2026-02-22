Conth Contabilidade
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Athletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

Gol nos primeiros minutos foi decisivo par ao Tubarão derrotar o Furacão na Arena da Baixada

144
Geraldo Bubniak/AGBAthletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

O Londrina derrotou o Athletico por 1 a 0 na tarde deste domingo (22), na Arena da Baixada, e garantiu presença na decisão do Campeonato Paranaense de 2026. O gol que definiu a classificação do Tubarão saiu logo no início da partida, marcado por Bruno Santos.

Com o resultado, o Londrina terá pela frente o Operário na grande final do Estadual. O primeiro confronto acontece no sábado (28), às 16h, no estádio Germano Krüger. A partida decisiva será no dia 7 de março, também às 16h, no Estádio do Café.

O jogo começou intenso e o Londrina foi eficiente logo na primeira oportunidade. Aos quatro minutos, Vitinho venceu a marcação pelo lado direito e levantou a bola na área. Bem posicionado, Bruno Santos apareceu para cabecear e colocar o Tubarão em vantagem.

Após o gol, o Athletico assumiu o controle das ações e passou a pressionar em busca do empate. A equipe rubro-negra criou boas oportunidades com Gilberto, Dudu e Renan Peixoto, que desperdiçou uma chance clara ao finalizar por cima em um duelo direto com o goleiro.

Na volta do intervalo, o técnico Odair Hellmann promoveu mudanças e lançou Zapelli, Viveros e Leozinho, tentando dar mais força ofensiva ao Athletico. O time seguiu com maior posse de bola e volume de jogo, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação do Londrina.

A melhor chance do empate veio aos 15 minutos, quando o árbitro assinalou pênalti para o Furacão. João Cruz assumiu a cobrança, mas isolou a bola, desperdiçando a oportunidade. Mesmo com pressão constante até o apito final, o Athletico não conseguiu balançar as redes, e o Londrina confirmou a vaga na final.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2026

Semifinal – jogo de volta

Athletico 0x1 Londrina

Athletico: Mycael; Gilberto, Aguirre, Léo, Léo Derik (Mendoza); Felipinho (Julimar), João Cruz, Dudu (Zapelli); Bruninho (Leozinho), Chiquetti e Renan Peixoto (Viveros). Técnico: Odair Helmman

Londrina: Kozlinski; Maurício (André Dhominique), Yago Lincoln, Wallace, Kevyn; André Luiz, Lucas Marques, João Tavares (Heron); Iago Telles (Victor Jacaré), Vitinho (Paulinho Mocellin) e Bruno Santos (Gilberto). Técnico: Alan Aal.

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer

VAR: Paulo Roberto Alves Júnior

Gol: Bruno Santos, aos 4 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Chiquetti (Athletico), Maurício Mucuri (Londrina)

Público total: 22.566

Renda: R$ 731.795,00


Tags:
Athleticorubro-negrofuracãoParanaense 2026Londrina ecTubarão
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Após novo empate em 2x2, a decisão veio na disputa de pênaltis, com o Fantasma garantindo a vaga pelo segundo ano...Esportes
Ler artigo
Sancor Seguros Vôlei Maringá sai na frente, mas acaba superado pelo Gerdau Minas

Sancor Seguros Vôlei Maringá sai na frente, mas acaba superado pelo Gerdau Minas

Equipe maringaense sofre virada dentro de casa e é derrotada por 3 sets a 1Esportes
Ler artigo
Corinthians vence o Athletico na Arena da Baixada.

Corinthians vence o Athletico na Arena da Baixada.

BrasileirãoEsportes
Ler artigo
Após sequência fora de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá volta a jogar diante da torcida.

Após sequência fora de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá volta a jogar diante da torcida.

Equipe recebe o Gerdau Minas no Ginásio Chico Netto pela Superliga FemininaEsportes
Ler artigo
Com time misto Athletico empata com o Lonfrina na primeira partida da semi-final

Com time misto Athletico empata com o Lonfrina na primeira partida da semi-final

Jogo foi movimentado e deixou tudo indefinido nas semifinais do Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Santos na Arena e mantém o 100% de aproveitamento

Athletico vence o Santos na Arena e mantém o 100% de aproveitamento

Com um gol de Viveros já nos acréscimos do segundo tempo, Furacão arranca vitória na raça contra o SantosEsportes
Ler artigo
Coritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Coritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Brasileirão 2026Esportes
Ler artigo
​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!

​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

Mesmo com o time misto, o Furacão confirmou sua classificação com um agregado de 8 a 1Esportes
Ler artigo
Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Os gols do time paranaense foram marcados por Joaquín Lavega e Breno Lopes, enquanto Matheus Pereira anotou para a...Esportes
Ler artigo
Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

Com o time principal, o Furacão dominou o confronto, que ainda teve dois pênaltis perdidos por ViverosEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas