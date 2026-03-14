Com vitória espetacular dentro de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá garante classificação para os playoffs da Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira, 13, o Sancor Seguros Vôlei Maringá confirmou sua classificação para os playoffs da Superliga Feminina 2025/2026.
Com grande atuação diante de sua torcida, no Ginásio Chico Netto, a equipe maringaense venceu o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/21.
Com o resultado, o Sancor Seguros Vôlei Maringá assegura antecipadamente sua vaga na fase decisiva da competição e soma mais três pontos na classificação geral, mantendo-se com tranquilidade no G8. A equipe ocupa atualmente a sétima colocação, com 28 pontos.
O time maringaense apresentou um desempenho consistente, com foco e concentração ao longo de toda a partida. Entre os destaques do confronto esteve a líbero e capitã Paulina, eleita a melhor em quadra e premiada com o troféu Viva Vôlei. As maiores pontuadoras do jogo foram Jaque Schimtz e Ana Marcelin, ambas com 14 pontos.
Para o técnico Aldori Gaudêncio Jr., a classificação para os playoffs representa a consolidação do trabalho realizado ao longo da temporada.
“Estamos muito felizes com essa vitória, especialmente por ter sido dentro de casa e por 3 sets a 0, o que garantiu nossa classificação para os playoffs. Conquistar a vaga na sequência da Superliga era um dos principais objetivos do projeto e conseguimos alcançar essa meta. Agora é manter o foco nas duas últimas rodadas, que serão fora de casa, buscando subir ainda mais na tabela de classificação”, destacou o treinador.
Ao final da partida, atletas das categorias de base da Associação Maringaense de Voleibol (Amavôlei Maringá) se reuniram na quadra do Ginásio Chico Netto para comemorar a classificação junto às jogadoras e à comissão técnica do Sancor Seguros Vôlei Maringá. Atualmente, o projeto conta com as categorias Sub-13, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-18, reunindo cerca de 500 participantes entre crianças, adolescentes e adultos.
A equipe segue focada na reta final da primeira fase e já se prepara para o próximo compromisso na competição. O Sancor Seguros Vôlei Maringá volta à quadra no dia 19 de março, às 18h30, quando enfrenta o Mackenzie Batavo, fora de casa, no Ginásio Mackenzie.
Por Assessoria de Imprensa
Admilson Leme