Com vitória espetacular dentro de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá garante classificação para os playoffs da Superliga Feminina

Equipe maringaense vence o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0 no Ginásio Chico Netto

Crédito das imagens: Norieli Teixeira

Na noite desta sexta-feira, 13, o Sancor Seguros Vôlei Maringá confirmou sua classificação para os playoffs da Superliga Feminina 2025/2026. 

Com grande atuação diante de sua torcida, no Ginásio Chico Netto, a equipe maringaense venceu o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/21.

Com o resultado, o Sancor Seguros Vôlei Maringá assegura antecipadamente sua vaga na fase decisiva da competição e soma mais três pontos na classificação geral, mantendo-se com tranquilidade no G8. A equipe ocupa atualmente a sétima colocação, com 28 pontos.

O time maringaense apresentou um desempenho consistente, com foco e concentração ao longo de toda a partida. Entre os destaques do confronto esteve a líbero e capitã Paulina, eleita a melhor em quadra e premiada com o troféu Viva Vôlei. As maiores pontuadoras do jogo foram Jaque Schimtz e Ana Marcelin, ambas com 14 pontos.

Para o técnico Aldori Gaudêncio Jr., a classificação para os playoffs representa a consolidação do trabalho realizado ao longo da temporada.

“Estamos muito felizes com essa vitória, especialmente por ter sido dentro de casa e por 3 sets a 0, o que garantiu nossa classificação para os playoffs. Conquistar a vaga na sequência da Superliga era um dos principais objetivos do projeto e conseguimos alcançar essa meta. Agora é manter o foco nas duas últimas rodadas, que serão fora de casa, buscando subir ainda mais na tabela de classificação”, destacou o treinador.

Ao final da partida, atletas das categorias de base da Associação Maringaense de Voleibol (Amavôlei Maringá) se reuniram na quadra do Ginásio Chico Netto para comemorar a classificação junto às jogadoras e à comissão técnica do Sancor Seguros Vôlei Maringá. Atualmente, o projeto conta com as categorias Sub-13, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-18, reunindo cerca de 500 participantes entre crianças, adolescentes e adultos.

A equipe segue focada na reta final da primeira fase e já se prepara para o próximo compromisso na competição. O Sancor Seguros Vôlei Maringá volta à quadra no dia 19 de março, às 18h30, quando enfrenta o Mackenzie Batavo, fora de casa, no Ginásio Mackenzie.


Por Assessoria de Imprensa

#parana #Maringá #VôleiLiga #Nacional #SancorSeguros #Playoffs #SuperLigaFeminina #GinásioChicoNetto #Sets #RenasceSorocaba
Relacionados: Esportes

Coritiba vence o Corinthians em Itaquera e sobe para 5° posição

Coritiba vence o Corinthians em Itaquera e sobe para 5° posição

Vitória foi a primeira do Coxa contra o time paulista em São Paulo depois de 23 anos e deixa o time no G5 do...Esportes
Ler artigo
Paraná Clube vence Laranja Mecânica e assume liderança da Segundona

Paraná Clube vence Laranja Mecânica e assume liderança da Segundona

6 pontosEsportes
Ler artigo
Operário é campeão do Campeonato Paranaense 2026!

Operário é campeão do Campeonato Paranaense 2026!

CampeãoEsportes
Ler artigo
Quanto custa estampar sua marca em um carro de Fórmula 1?

Quanto custa estampar sua marca em um carro de Fórmula 1?

F1Esportes
Ler artigo
Sancor Seguros Vôlei Maringá é superado pelo SESI Vôlei Bauru fora de casa

Sancor Seguros Vôlei Maringá é superado pelo SESI Vôlei Bauru fora de casa

Equipe luta até o fim, mas acaba derrotada por 3 sets a 0Esportes
Ler artigo
Sancor Seguros Vôlei Maringá embarca para Bauru onde enfrenta o SESI Vôlei Bauru

Sancor Seguros Vôlei Maringá embarca para Bauru onde enfrenta o SESI Vôlei Bauru

Equipe maringaense busca vitória fora de casa para garantir classificação aos playoffs da Superliga FemininaEsportes
Ler artigo
Fórmula 1 começa temporada 2026 com 24 corridas, nova equipe e regulamento técnico inédito

Fórmula 1 começa temporada 2026 com 24 corridas, nova equipe e regulamento técnico inédito

F1Esportes
Ler artigo
Paraná Clube estreia com vitória e faz a festa na Vila Capanema

Paraná Clube estreia com vitória e faz a festa na Vila Capanema

Após um ano sem jogar, Paraná Clube estreia em 2026 com vitória em casaEsportes
Ler artigo
Athletico empata com o Bragantino

Athletico empata com o Bragantino

BrasileirãoEsportes
Ler artigo
Coritiba perde para o São Paulo no Couto Pereira

Coritiba perde para o São Paulo no Couto Pereira

Com a derrota, Coxa está há 12 anos sem vencer o time paulista em casaEsportes
Ler artigo
Athletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

Athletico perde para o Londrina na Arena da Baixada e está fora da final

Gol nos primeiros minutos foi decisivo par ao Tubarão derrotar o Furacão na Arena da BaixadaEsportes
Ler artigo
Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Após novo empate, Coritiba perde a vaga na final para o Operário nos penaltis

Após novo empate em 2x2, a decisão veio na disputa de pênaltis, com o Fantasma garantindo a vaga pelo segundo ano...Esportes
Ler artigo

