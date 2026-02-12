Izzy Mais
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Coritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Brasileirão 2026

564
JP Pacheco | CoritibaCoritiba cede empate à Chapecoense em jogo de seis gols na Arena Condá

Em um confronto eletrizante e marcado por reviravoltas, a Chapecoense e o Coritiba empataram em 3 a 3 na Arena Condá.

Apesar de ter estado à frente do placar em três momentos distintos, o Alviverde paranaense sofreu com instabilidades defensivas e não conseguiu sustentar a vantagem fora de casa.

​O Jogo

​A rede balançou pela primeira vez aos 40 minutos da etapa inicial, com Breno Lopes colocando o Coxa em vantagem. No entanto, a comemoração durou pouco...  nos acréscimos do primeiro tempo, Walter Clar igualou para o time catarinense.

​No segundo tempo, o Coritiba voltou com intensidade e parecia ter encaminhado a vitória em um intervalo de apenas um minuto.

Breno Lopes marcou seu segundo gol aos 12 minutos e, logo aos 13, Pedro Rocha ampliou a vantagem para os visitantes.

​A reação da Chapecoense começou aos 26 minutos com Eduardo Doma. Quando a vitória paranaense parecia certa, Rubens, aos 45 minutos do segundo tempo, selou o empate definitivo, punindo a falta de atenção da zaga alviverde nos instantes finais.

​Com o resultado, o Coritiba soma 4 pontos e ocupa momentaneamente a 9ª posição na tabela.

O calendário da equipe agora se divide em duas frentes:

Campeonato Paranaense:O Coxa vira a chave para a semifinal. O jogo de ida acontece neste sábado contra o Operário, no Estádio Germano Krüger.

Brasileirão Série A:Pelo torneio nacional, o próximo compromisso será no dia 26/02, às 20h, quando recebe o São Paulo no Couto Pereira, em partida válida pela 4ª rodada.



Ficha Técnica

Chapecoense 3 x 3 Coritiba

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Chapecoense: Léo Viera; Victor Caetano Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Everton (Rubens) ; Walter Clar, Camilo (Higor Meritão) e Rafael Carvalheira (João Vitor); Jean Carlos, Marcinho (Italo), e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy), Tiago Cóser e Bruno Melo; William Oliveira (Sobral), Josué e Lucas Ronier; Lavega (Vini Paulista), Breno Lopes (Keno) e Pedro Rocha (Enzo Vagner)


🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 19h.

📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC).

🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

⚽ Gols: Breno Lopes (41/1º) Walter Clar (45/1º) e Breno Lopes (11/2º) Pedro Rocha (14/2º), Eduardo Doma (26/2º) e Rubens (45/2ª)

🟨 Cartões Amarelos: Everton, Igor Meritão (CHA)

Tags:
Coritibacoxa brancaCouto PereiraImpérioCampeonato Brasileiro#ChapecoenseChapecóChape
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!

​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

Mesmo com o time misto, o Furacão confirmou sua classificação com um agregado de 8 a 1Esportes
Ler artigo
Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Coritiba vence o Cruzeiro de virada no Mineirão e conquista primeira vitória no Brasileirão

Os gols do time paranaense foram marcados por Joaquín Lavega e Breno Lopes, enquanto Matheus Pereira anotou para a...Esportes
Ler artigo
Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

Athletico goleia o Foz pelo jogo de ida das quartas de final

Com o time principal, o Furacão dominou o confronto, que ainda teve dois pênaltis perdidos por ViverosEsportes
Ler artigo
Goleiro decide, e Coritiba sai em vantagem contra o Cianorte

Goleiro decide, e Coritiba sai em vantagem contra o Cianorte

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
Gol no fim garante vitória do RB Bragantino sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão

Gol no fim garante vitória do RB Bragantino sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão

Com um gol marcado nos acréscimos, o RB Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no...Esportes
Ler artigo
Em sua volta á elite, Athletico vence o Inter no Beira-Rio

Em sua volta á elite, Athletico vence o Inter no Beira-Rio

Na volta à Série A, Furacão segurou o ataque do Inter, que chegou a ter dois gols anuladosEsportes
Ler artigo
Athletico domina o Galo Maringá, aplica goleada e avança no Estadual

Athletico domina o Galo Maringá, aplica goleada e avança no Estadual

Furacão terminou em terceiro lugar no seu grupo e enfrentará o Foz do Iguaçu nas quartas de finalEsportes
Ler artigo
No Couto Pereira, Coritiba perde para o São Joseense

No Couto Pereira, Coritiba perde para o São Joseense

Coxa deixa escapar chance de garantir classificação antecipada e chega a três meses sem vitória no Couto PereiraEsportes
Ler artigo
Azuriz reage no segundo tempo, vence o Athletico

Azuriz reage no segundo tempo, vence o Athletico

Campeonato ParanaenseEsportes
Ler artigo
A Cicatriz que o Futebol Brasileiro Não Consegue Curar

A Cicatriz que o Futebol Brasileiro Não Consegue Curar

​O Caso HévertonEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas