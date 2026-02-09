​O funil apertou e agora só restam os quatro melhores!





Após um fim de semana eletrizante de quartas de final, o Athletico, Coritiba, Londrina e Operário-PR carimbaram o passaporte para as semifinais do Campeonato Paranaense.

​Agora é mata-mata de gente grande, e o favoritismo fica apenas no papel. Confira como ficaram os cruzamentos:

​⚔️ Os Confrontos das Semis

*​Athletico x Londrina

*​Coritiba x Operário-PR

​Os times com asterisco decidem a vaga em casa por terem a melhor campanha geral.

​Calendário:

​A Federação Paranaense (FPF) ainda vai oficializar os detalhes, mas a agenda preliminar já está desenhada.

​Coxa vs Fantasma: A tendência é que o duelo comece no Germano Krüger (14/02) e a decisão seja no Couto Pereira (21/02), ambos aos sábados.

​Furacão vs Tubarão: Devido aos compromissos do Athletico no Brasileirão (jogos contra Santos e Corinthians nas noites de quinta), o duelo estadual deve ocupar os domingos (15 e 22/02), com o jogo de volta na Arena da Baixada.

​Drama na parte de baixo: Alívio e Queda

​Enquanto uns lutam pelo troféu, outros vivem o drama do rebaixamento. No "Derby de Maringá", o Dogão não tomou conhecimento: após um atropelo de 5 a 0 na ida, venceu novamente por 2 a 0 no Willie Davids, garantindo sua permanência e decretando a queda do Galo Maringá.

​A última vaga do descenso será decidida nesta quarta-feira (20h), no Olímpico Regional. O Cascavel venceu a ida por 1 a 0 e joga pelo empate contra o Andraus. O time de Campo Largo precisa vencer por dois gols de diferença para escapar direto ou por um para levar a decisão para os pênaltis. Sobrevivência pura!