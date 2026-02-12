Conth Contabilidade
Esportes

Athletico vence o Santos na Arena e mantém o 100% de aproveitamento

Com um gol de Viveros já nos acréscimos do segundo tempo, Furacão arranca vitória na raça contra o Santos

88
Gabriel Machado/AGIF/Icon Sport).Athletico vence o Santos na Arena e mantém o 100% de aproveitamento

Athletico Paranaense derrotou o Santos Futebol Clube por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (12), na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto foi válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Com o triunfo, o Furacão soma seis pontos, mantendo 100% de aproveitamento após duas partidas disputadas, e ocupa a quinta colocação na tabela — ainda com um jogo a menos que a maioria dos adversários. Já o Peixe, com apenas um ponto conquistado, aparece na penúltima posição.

Logo no primeiro lance da partida, após checagem do VAR, o árbitro assinalou pênalti em Viveros. Aos quatro minutos, Julimar cobrou e abriu o placar.

A reação santista veio rapidamente: aos 16 minutos, Thaciano finalizou de fora da área, contou com um desvio no caminho e deixou tudo igual. O empate por 1 a 1 permaneceu até o intervalo.

Na etapa final, o duelo ficou mais travado, marcado por muitas faltas e poucas oportunidades claras. Quando o empate parecia certo, aos 45 minutos, Esquivel fez o cruzamento e Viveros desviou sutilmente para garantir a vitória por 2 a 1 e manter a campanha perfeita do Athletico no Brasileirão.

Agora, a equipe paranaense muda o foco para o Campeonato Paranaense. No domingo (15), às 18h30, enfrenta o Londrina pelo jogo de ida da semifinal, utilizando o time de aspirantes. O elenco principal volta a campo na quinta-feira (19), às 19h30, diante do Corinthians, novamente na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Athletico 2 x 1 Santos
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Athletico: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Benavídez, Juan Portilla (Luiz Gustavo), Bruno Zapelli (Jadson) e Léo Derik (Dudu Kogitski); Steven Mendoza (Bruninho), Julimar (Felipe Chiqueti) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Barreal) e Miguelito (Moisés); Thaciano (Lautaro Díaz) e Rony (João Basso). Técnico: Juan Vojvoda.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, às 19h.
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC).
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ Gols: Julimar (6/1º); Thaciano (16/2º); Viveros (45/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Felipe Chiqueti (CAP); Gabriel Bontempo, Igor Vinícius, (SAN).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 27.083 pessoas.
💸 Renda: R$ 1.388.000,00.


#Athletico Paranaensefuracãorubro-negro#SantospeixeNeymar JrBrasileirão 2026
