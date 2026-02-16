Com time misto Athletico empata com o Lonfrina na primeira partida da semi-final

Londrina e Athletico Paranaense ficaram no empate por 2 a 2 na tarde deste domingo (15), no Estádio do Café, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. Em um duelo intenso, com virada no placar e penalidade desperdiçada, Chiquetti balançou as redes duas vezes para o Furacão, enquanto André Luiz e Lucas Marques marcaram para o Tubarão.
A decisão da vaga será no próximo domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada. Quem sair vencedor garante presença na final do Estadual. Nova igualdade no marcador leva a definição para as cobranças de pênalti.
O primeiro tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos sete minutos, André Luiz aproveitou assistência de Lucas Marques dentro da área e colocou o Londrina em vantagem. A resposta athleticana veio rapidamente. Aos 15, Chiquetti recebeu após boa jogada de Gilberto e deixou tudo igual.
Pouco depois, o atacante voltou a aparecer. Após erro na saída de bola do time da casa, ele avançou com liberdade e concluiu para virar o jogo, garantindo o 2 a 1 para o Furacão antes do intervalo.
Na etapa final, o confronto ficou mais truncado e as emoções reapareceram apenas depois dos 20 minutos. Claudinho tocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti para o Londrina. Iago Telles assumiu a cobrança, mas mandou para fora.
O castigo não demorou. Sete minutos depois, Lucas Marques arriscou da entrada da área e acertou um chute forte, sem chances para o goleiro, decretando o empate em 2 a 2 e deixando a semifinal completamente aberta.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Paranaense 2026 – Semifinal (ida)
Londrina 2x2 Athletico
Londrina: Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques (Fabiano) e Iago Telles (João Pedro); Vitinho (Vitor Jacaré), Bruno Santos (João Tavares) e Paulinho Mocellin (Gilberto). Técnico: Alan Aal.
Athletico: Mycael; Gilberto, Aguirre, Léo e Claudinho; Riquelme, Jadson (Raul) e Dudu (João Cruz); Bruninho (Sorriso), Chiquetti e Renan Viana (Lucas Amorim/Leozinho). Técnico: João Corrêa
Local: Estádio do Café (Londrina-PR)
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva
VAR: Adriano Milczvski
Gols: André Luiz (7’/1ºT), Chiquetti (15’ e 21’/1ºT) e Lucas Marques (27’/2ºT)
Cartões amarelos: Yago Lincoln e João Pedro (Londrina); Gilberto, Riquelme e Aguirre (Athletico)
Público pagante: 11.004
Público total: 11.322
Renda: R$ 364.740,00
Fernando Plantes