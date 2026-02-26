Redão motos
Esportes

Coritiba perde para o São Paulo no Couto Pereira

Com a derrota, Coxa está há 12 anos sem vencer o time paulista em casa

JP Pacheco | CFCCoritiba perde para o São Paulo no Couto Pereira

O Coritiba foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (25), no Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela quarta rodada do Brasileirão 2026.

O revés ampliou a sequência negativa do Coxa, que chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória na temporada. Antes disso, a equipe alviverde havia empatado duas vezes com o Operário e uma com a Chapecoense. Para completar o cenário desfavorável, o clube segue sem conseguir vencer o time paulista como mandante, tabu que já dura 12 anos.

Com o triunfo, o São Paulo alcançou os 10 pontos e assumiu a liderança da competição, posto que ainda pode ser alterado conforme o resultado do Palmeiras. O Coritiba, por sua vez, aparece na 11ª colocação, somando quatro pontos.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e poucas oportunidades claras. A principal chance aconteceu apenas nos acréscimos, quando Ronier acertou a trave. Apesar de um leve domínio alviverde, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na etapa final, o time paulista foi mais eficiente e abriu o marcador aos 11 minutos, com Cauly convertendo cobrança de pênalti. O Coxa ainda tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou na falta de efetividade ofensiva.

Agora, o Coritiba terá um período sem jogos, já que foi eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense. O próximo compromisso do time será somente no dia 11 de março, fora de casa, diante do Corinthians, pela sequência do Brasileirão.



FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 1 São Paulo

Campeonato Brasileiro – 4ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy e Felipe Jonatan; Wallisson (William Oliveira), Vini Paulista (Fabinho) e Josué (Lavega); Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Rafael Toloi; Maik, Pablo Maia (Luan) e Djhorndney, Wendell, Ferreira (Lucas), Tapia (Calleri) e Cauly (Bobadilha) Técnico: Hernan Crespo.

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 19h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO).

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Gols: Cauly (13/2º) e Ciclano (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Wallisson, Pedro Morisco, Breno Lopes (CFC); Djhorndney, Alan Franco, Rafael Tolói (SPFC)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 27.515 pessoas

💸 Renda: R$ 1.377.610,00.


Coritiba, alviverde, coxa branca, Brasileirão, São Paulo, tricolor paulista
