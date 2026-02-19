Após sequência fora de casa, Sancor Seguros Vôlei Maringá volta a jogar diante da torcida.

O Sancor Seguros Vôlei Maringá volta a atuar diante de sua torcida nesta quinta-feira, 19, às 20h, no Ginásio Municipal Chico Netto, após quatro partidas consecutivas fora de casa.

O confronto é válido pela sétima rodada do returno da Superliga Feminina 2025/2026. A partida tem transmissão exclusiva dos canais Sportv2 e VBTV.

O adversário será o Gerdau Minas, atual vice-líder da competição, com 44 pontos. Já o Sancor Seguros Vôlei Maringá ocupa a sexta colocação, somando 25 pontos.

A equipe maringaense chega embalada após importante vitória sobre o Sesc Flamengo, fora de casa, resultado que garantiu três pontos e manteve o time entre os seis melhores colocados da Superliga.

Segundo o técnico Aldori Gaudêncio Jr., o momento positivo fortalece a confiança do elenco para a reta decisiva da competição.

“Estamos vivendo uma boa fase, fruto de um trabalho consistente que vem sendo desenvolvido ao longo da temporada. Isso aumenta a confiança das atletas e nos dá ainda mais motivação para seguir evoluindo. Nosso objetivo é garantir a classificação para os playoffs, por isso seguimos focados, estudando o adversário e intensificando os treinos. Sabemos da qualidade e da experiência do Minas, mas confiamos muito na capacidade e na determinação do nosso grupo”, destacou o treinador.

A equipe realiza, na manhã desta quinta-feira, o último treino de ativação antes da partida.

Os ingressos seguem à venda pelo site: www.ingressos.ballestero.com.br.

