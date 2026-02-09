Conth Contabilidade
Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

Campeonato Paranaense

159
JP Pacheco | Coritiba ?⚪Coritiba vence o Cianorte no Couto Pereira e garante vaga na semifinal

O Coritiba confirmou sua classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense ao vencer o Cianorte por 2 a 0 neste domingo (8), no Couto Pereira, pelo jogo de volta das quartas de final.

Fabinho e Josué marcaram os gols que asseguraram o Coxa entre os quatro melhores do Estadual.

Após vencer a partida de ida, a equipe alviverde entrou em campo com postura ofensiva e procurou impor seu ritmo desde os primeiros minutos.

Logo aos dois minutos, Wesley cometeu falta em Enzo Vagner dentro da área. Após recomendação do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Josué acertou a trave, mas se redimiu pouco depois.

Aos oito minutos, o meio-campista participou diretamente da abertura do placar ao servir Fabinho, que finalizou para balançar as redes no Alto da Glória.

Em desvantagem, o Cianorte passou a ter maior posse de bola e tentou pressionar, mas encontrou um Coritiba bem postado defensivamente, que ainda criou boas oportunidades antes do intervalo.

Na segunda etapa, o time visitante adiantou suas linhas e buscou o ataque nos minutos iniciais.

O Coxa respondeu apostando em transições rápidas e na movimentação de Enzo Vagner no comando do setor ofensivo.

A superioridade alviverde foi consolidada com o segundo gol. Após uma falha da defesa do Cianorte, Josué aproveitou a sobra na área e finalizou para definir o placar em 2 a 0, confirmando a classificação.

Na semifinal do Paranaense, o Coritiba terá pela frente o Operário. O outro duelo da fase será entre Athletico e Londrina.



Ficha Técnica

Coritiba 2 x 0 Cianorte

Campeonato Paranaense – Jogo de volta quartas de final


Coritiba: Pedro Rangel; Felipe Guimarães, Jacy, Thiago Santos (Rodrigo Moledo) e João Almeida; Wallisson, Fernando Sobral (Vini Paulista) e Josué (Gustavo); Brayan (Keno), Fabinho (Lavega) e Enzo. Técnico: Fernando Seabra


Cianorte: Felipe Garcia; Cristovam, Jakão, Wesley Rodrigues e Iago Mota (Gustavo Silveira); Pedro Ivo, Chagas e Dentinho (Robson Luiz); Dioran (Luiz Fernando), Vinni (Luan Guilherme) e Caique (Pedoca). Técnico: Rafael Ferro


🗓️ Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 18h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Heitor Alex Eurich (PR).

🖥️ VAR: Adriano Milczvski (PR)

⚽ Gols: Fabinho (8/1º) e Josué (27/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Thiago Santos (CFC); Wesley Rodrigues, e Robson Luiz (CIA)

🟥 Cartões Vermelhos: Cristovam (CIA).

🏟️ Público: 14.328

Coritiba#Campeonato Paranaense
