Athletico garante vaga na semi final com mais uma vitória sobre o Foz

O Athletico confirmou presença na semifinal do Campeonato Paranaense ao derrotar o Foz do Iguaçu por 3 a 1, na tarde deste sábado (7), às 16h, no duelo de volta das quartas de final. Com a goleada construída no primeiro confronto, o Furacão entrou em campo com larga vantagem e conduziu o resultado com segurança, fechando o agregado em expressivos 8 a 1.
A equipe rubro-negra resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Logo aos 7 minutos, Riquelme arriscou de fora da área e abriu o placar após sobra da defesa adversária. Três minutos depois, Raul apareceu atento ao rebote do goleiro André Junio, em finalização de Bruninho, e ampliou para os visitantes.
O Foz conseguiu diminuir aos 39 minutos, quando um desvio de Habraão acabou terminando no fundo da própria rede. No entanto, antes do intervalo, Bruninho tratou de recolocar o Athletico com folga no marcador. Nos acréscimos, após boa jogada de Renan Viana pela direita, o atacante aproveitou a sobra na área e marcou o terceiro, praticamente encerrando qualquer possibilidade de reação.
Na etapa final, com a classificação bem encaminhada, o time comandado por João Correia adotou postura mais cautelosa. O Foz do Iguaçu tentou pressionar e levou perigo em algumas investidas, mas parou na organização defensiva do Furacão e nas intervenções de Mycael. O controle do jogo foi suficiente para assegurar a vitória até o apito final.
Agora, o Athletico aguarda o vencedor de Londrina e São Joseense, que se enfrentam às 18h30 deste sábado, no Estádio do Café, após empate por 1 a 1 no primeiro encontro.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Paranaense 2026 – Quartas de final (volta)
Foz do Iguaçu 1x3 Athletico
Foz do Iguaçu: André Junio; Alan, Breno, Menezes e John; Arthur Vignoli, Daniel (Ribeiro) e Júnior Palmares; Hiago (Alex Rocha), Vinicius Peixoto (Daniel) e Lucão (Marcus Uberaba). Técnico: Adriano Santos.
Athletico: Mycael; Gilberto (Vitinho), Habraão (Murilo), Belezi e Claudinho; Riquelme, Raul e Lucas Marezi (Kauan); Bruninho, Mastriani (Sorriso) e Renan Viana (Lucas Amorim). Técnico: João Correia.
Local: Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu (PR)
Árbitro: João Marcos dos Santos Velloso
Assistentes: João Fábio Machado Brischilliari e Welder Alessandro Gomes Afonso
VAR: Paulo Roberto Alves Júnior
Gols: Riquelme (7/1ºT), Raul (10/1ºT) e Bruninho (46/1ºT) para o Athletico; Habraão (contra, 39/1ºT) para o Foz.
Cartões amarelos: Alan, Daniel e Hiago (Foz); Habraão, Riquelme e Mastriani (Athletico).
Público total: 5.473
Renda: R$ 124.520,00
Fernando Plantes