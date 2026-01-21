Azuriz reage no segundo tempo, vence o Athletico

O Azuriz conquistou uma vitória de peso na noite desta terça-feira (20) ao bater o Athletico Paranaense por 2 a 1, no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, pela quinta e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2026.
Mesmo atuando fora de casa, o Athletico teve maior posse de bola no primeiro tempo e saiu na frente aos 21 minutos, quando Bruninho aproveitou jogada pelo lado esquerdo e abriu o placar.
Apesar do domínio do Furacão, o Azuriz conseguiu segurar a pressão, com boas intervenções do goleiro Enzo para evitar um placar mais amplo antes do intervalo.
Na etapa final, o cenário mudou. O time do Sudoeste voltou mais agressivo, passou a ocupar melhor os espaços e equilibrou as ações.
Aos 10 minutos, o Athletico teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Mycael defendeu a finalização de Maranhão e manteve o jogo aberto.
Azuriz conquistou o empate aos 32 minutos. Em cobrança de escanteio, Maranhão apareceu livre na área e cabeceou com precisão, deixando tudo igual.
A virada veio três minutos depois. Em jogada de velocidade, Luizão venceu disputa no meio-campo, a bola atravessou a defesa, Marcos André não conseguiu o corte, e Marquinhos apareceu livre para finalizar na saída do goleiro, decretando o 2 a 1.
Nos minutos finais, o Azuriz soube administrar a vantagem, controlou o ritmo da partida e confirmou três pontos decisivos, que garantiram a classificação antecipada à próxima fase do Estadual.
Com o resultado, o Azuriz chegou aos oito pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Já o Athletico-PR permaneceu com sete pontos, na segunda colocação do Grupo A.
Na última rodada da fase inicial, o Athletico-PR enfrenta o Galo Maringá no sábado (24), às 16h, na Arena da Baixada. No mesmo dia e horário, o Azuriz recebe o São Joseense, novamente em Pato Branco.
Ficha Técnica
Azuriz 2 x 1 Athletico
Campeonato Paranaense – 5ª rodada
Azuriz: Enzo; Luciano (João Pedro), Ary Garcia, Gabriel Zeca e Vinicio; Caetano, Jorginho e José Hugo (Léo Guerra); Maranhão, Lucas Santos (Marquinhos) e Guimarães (Luizão). Técnico: Alexandre Gallo.
Athletico: Mycael; Gilberto, Marcos André, Lucas Belezi e Claudinho; Riquelme, Lucas Marezi (Kauan) e Bruninho (Sorriso); Felipe Chiqueti (Lucas Amorim), Renan Viana (Kayke) e Mastriani (Vitinho). Técnico: João Correia.
🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro de 2026, às 20h.
📍 Local: estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR).
🔎 Árbitro: Maykon Brito De Freitas (PR).
🚩 Assistentes: Roberto Rivelino Dos Santos Junior e Lucas Henrique Gowatiski (PR).
⚽ Gols: Bruninho (21/1º); Maranhão (32/2º) e Marquinhos (35/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Ary Garcia, Gabriel Zeca (AZU); Riquelme, Claudinho, João Correia, Lucas Marezi (CAP).
Admilson Leme