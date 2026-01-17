Coritiba vence o Athletico no primeiro clássico do ano

O Coritiba levou a melhor no primeiro Atletiba de 2026 e saiu vitorioso mesmo atuando na Arena da Baixada. Pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Alviverde foi eficiente nas oportunidades que teve e derrotou o Athletico por 1 a 0, com gol de Lucas Ronier, em clássico disputado com as equipes principais em campo.
Com o triunfo, o Coxa chegou aos sete pontos e assumiu a ponta do Grupo B. O Furacão, que também soma sete, aparece na segunda colocação do Grupo A.
Empurrado pela torcida, o Athletico começou o jogo com postura mais agressiva e manteve a posse de bola durante boa parte do primeiro tempo. O Furacão tentou pressionar o rival, mas encontrou dificuldades diante da marcação bem organizada do Coritiba, que se defendia com eficiência e pouco conseguia avançar.
As chances claras foram raras. Renan Peixoto e Julimar até tentaram em finalizações esporádicas, porém sem assustar o goleiro adversário. Somente após os 25 minutos o Coxa passou a encontrar espaços, explorando contra-ataques em velocidade. Ainda assim, Josué, Lavega e Tinga não conseguiram transformar as investidas em gols.
O panorama do jogo mudou logo no início da etapa final. Aos dois minutos, Lavega fez o cruzamento pela esquerda e Lucas Ronier apareceu livre, se antecipando à zaga para marcar de cabeça e colocar o Coritiba em vantagem.
O gol deixou o clássico mais aberto. Em desvantagem, o Athletico acelerou o ritmo e passou a pressionar em busca do empate. Mendoza quase igualou o placar aos 15 minutos, em chute da entrada da área que acertou a rede pelo lado de fora. Pouco depois, Zapelli cruzou e Leozinho desviou de cabeça, mas a bola saiu ao lado.
Com a vantagem, o Coritiba adotou postura mais cautelosa, reforçou a marcação e passou a administrar o resultado. Após os 30 minutos, Fernando Seabra promoveu a entrada de Jacy no lugar de Josué, fechando o sistema defensivo com três zagueiros.
Mesmo sob pressão, foi o Coxa quem esteve perto de ampliar. Aos 35, Pedro Rocha lançou Lucas Ronier em velocidade. O atacante avançou, driblou o marcador e rolou novamente para Pedro Rocha, que finalizou na saída de Mycael. Arthur Dias, quase sobre a linha, evitou o segundo gol, mas a intervenção não mudou o desfecho do Atletiba na Baixada.
Na sequência do Estadual, o Athletico visita o Azuriz, na terça-feira (20), às 20h, no estádio Os Pioneiros. Já o Coritiba volta a atuar diante da torcida na quarta-feira (21), às 20h30, quando recebe o São Joseense no Couto Pereira.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Paranaense – 1ª fase – 4ª rodada
Athletico 0 x 1 Coritiba
Athletico:
Santos; Benavidez, Aguirre, Arthur Dias, Léo Derik; Jadson (Portilla), Felipinho (João Cruz) e Zapelli; Mendoza (Leozinho), Julimar (Luiz Fernando) e Renan Peixoto (Bruninho).
Técnico: Odair Hellmann.
Coritiba:
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo (João Almeida); Willian Oliveira (Fernando Sobral), Sebastian Gómez e Josué (Jacy); Lavega (Fabinho), Lucas Ronier e Pedro Rocha (Vini Paulista).
Técnico: Fernando Seabra.
Local: Arena da Baixada
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta
Gol: Lucas Ronier, aos 2 minutos do 2º tempo
Cartões amarelos: Benavidez, Aguirre, Felipinho, João Cruz (Athletico); Sebastian Gómez, Maicon, Josué (Coritiba)
Público pagante: 35.288
Público total: 35.982
Renda: R$ 1.451.330,00
Fernando Plantes