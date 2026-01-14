Izzy Mais
Redão motos
Esportes

Coritiba vence o Maringá com gol de estreante

Coxa atuou com o time principal pela primeira vez no ano e Pedro Rocha marcou o gol da vitória

23
JP Pachedo/CoritibaCoritiba vence o Maringá com gol de estreante

O Coritiba derrotou o Maringá por 1 a 0 na noite desta terça-feira (13), no estádio Willie Davids, em Maringá, no confronto que deu início à terceira rodada do Campeonato Paranaense de 2026. O duelo marcou a primeira apresentação do elenco profissional do Coxa na temporada, e o atacante Pedro Rocha, uma das contratações para o ano, balançou as redes e garantiu o triunfo alviverde.

Com o resultado positivo, o Coritiba soma quatro pontos, conquista a primeira vitória no Estadual e assume a liderança do Grupo B. O Maringá, por sua vez, ainda não venceu na competição, chega a dois pontos e ocupa a última posição do Grupo A.

A partida também ficou marcada pelas estreias de Tinga, Willian Oliveira, Lavega e Pedro Rocha com a camisa do Coritiba. Mesmo assim, quem começou melhor foi o Maringá, que mostrou mais presença ofensiva nos minutos iniciais. Aos 15, Paulinho apareceu em boa condição, mas finalizou para fora.

O Coritiba equilibrou as ações apenas na reta final da primeira etapa. Aos 29 minutos, Pedro Rocha aproveitou sobra após cobrança de escanteio e arriscou, mas a bola passou por cima do gol. Sem novas chances claras, o confronto seguiu sem gols até o intervalo.

Assim como no início da partida, o Maringá voltou do intervalo pressionando e ocupando o campo ofensivo. No entanto, foi o Coritiba quem abriu o placar. Aos 12 minutos, a defesa do Dogão falhou na saída de bola, Ronier fez a interceptação e serviu Pedro Rocha, que finalizou com precisão para marcar o único gol do jogo.

Aos 24, o atacante alviverde quase ampliou, mas parou na defesa do goleiro maringaense. Dois minutos depois, foi a vez de Pedro Morisco aparecer bem para evitar o empate do time da casa.

Nos minutos finais, o Maringá tentou intensificar a pressão em busca da igualdade, porém o Coritiba se manteve organizado defensivamente e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a primeira vitória na temporada 2026.

Na sequência do campeonato, o Coxa tem clássico pela frente, onde  enfrenta o Athletico no sábado (17), às 16h, na Arena da Baixada. Já o Maringá volta a atuar diante de sua torcida no mesmo dia, às 18h30, quando recebe o Azuriz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 

3ª Rodada

MARINGÁ 0x1 CORITIBA  

Maringá: Tony; Gabriel Souza, Ronald, Cauã e Thiago Rosa; Paulinho (Neira), Lucas Bonifácio (Kelvi Gomes) e Guilherme Pira (Caíque); Edison Negueba (Raí Natalino), Ronald Camarão (Danielzinho) e Giovane Gomez. Técnico: Rodrigo Chipp

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Fernando Sobral), Vini Paulista (Seba Gómez) e Jean Gabriel (Josué); Lucas Ronier, Lavega (Fabinho) e Pedro Rocha (Rodrigo Moledo). Técnico: Fernando Seabra

Local: Willie Davids, em Maringá-PR

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Denise Akemi Simões de Oliveira e Victor Hugo dos Santos Mendonça

Gols: Pedro Rocha, 12/2º

Cartões amarelos: Paulinho e Lucas Bonifácio (MFC)

Público pagante: 4.822 pessoas

Público total: 5.151 pessoas

Renda: R$ 135.400,00


Coritibaalviverdecoxa#MaringáParanaense 2026
CCN Vidros

