Com polêmica de arbitragem, Athletico fica no empate diante do Cianorte

O Cianorte saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. Bruno Dentinho finalizou no canto superior, a bola ainda tocou no goleiro Matheus Soares antes de morrer no fundo da rede.

O Athletico tentou responder na sequência e criou boa oportunidade aos 45 minutos, quando Bruninho passou por três marcadores e bateu colocado, mas o goleiro espalmou.

No minuto seguinte, o Furacão chegou a empatar. Dudu cruzou na área e Bruninho marcou de cabeça, porém o árbitro assinalou impedimento. As imagens da transmissão do Canal GOAT indicam que o atacante estava em mesma linha com a defesa, o que levantou reclamações do time rubro-negro. Vale lembrar que não há árbitro de vídeo na primeira fase do Campeonato Paranaense.

Na volta do intervalo, o Athletico adotou postura mais ofensiva e voltou a reclamar da arbitragem logo aos 4 minutos, em um possível pênalti sobre Dudu, que caiu na área após dividida com o zagueiro.

O Cianorte respondeu rapidamente e quase ampliou aos 5 minutos, em contra-ataque puxado por Dioran.

O empate rubro-negro saiu aos 7 minutos, em belo chute de fora da área de João Cruz. O gol aumentou a pressão do Athletico, que voltou a ter um gol anulado aos 23 minutos.

Belezi cruzou, Bruninho apareceu livre e finalizou no canto, mas novamente a arbitragem marcou impedimento.

Apesar da pressão, o Furacão não conseguiu manter o ritmo até o fim. O Cianorte equilibrou as ações e criou boas chances, principalmente com Dioran, que acertou a trave em uma das oportunidades.

Com o empate, o Cianorte permanece na segunda colocação do Grupo B, com dois pontos. Já o Athletico aparece em terceiro lugar no Grupo A, com quatro pontos.

O Cianorte volta a campo na quinta-feira (15), às 19h, contra o São Joseense, na Vila Capanema. O Athletico enfrenta o Operário-PR na quarta-feira (14), às 20h30, na Arena da Baixada. As partidas são válidas pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.









Ficha Técnica

Cianorte 1 x 1 Athletico

Campeonato Paranaense – 2ª rodada





Cianorte: Felipe Garcia; Wagner Mateus, Wesley, Jakão e Gustavo Silveira; Natham (Andriw), Gabriel Chagas e Bruno Dentinho (Pedro Ivo); Gabriel Silva (Aislam), Dioran e Vinni Faria. Técnico: Rafael Ferro.

Athletico: Matheus Soares; Gilberto (Vitinho), Lucas Belezi, Habraão e Claudinho; Riquelme, Alejandro Garcia (Lucas Marezi), João Cruz e Dudu Kogitski (Chiqueti); Bruninho (Lucas Amorim) e Renan Peixoto (Renan Viana). Técnico: João Correia.

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de janeiro de 2026, às 17h30.

📍 Local: estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR).

🔎 Árbitro: Victor Salles Cirilo (PR).

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Diego Fortunato (PR).

⚽ Gols: Bruno Dentino (15/1º) e Ciclano (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Dioran, Jakão, Pedro Ivo (CIA); João Correia (CAP).

🏟️ Público: 1.485 pessoas