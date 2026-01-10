Izzy Mais
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Coritiba empata com o Londrina no Couto e segue sem vencer

Piás do Couto saíram atrás, viraram o placar, mas acabaram cedendo o empate ao Tubarão

28
JP Pacheco/CoritibaCoritiba empata com o Londrina no Couto e segue sem vencer

O Coritiba ficou no empate em 2 a 2 com o Londrina, na noite deste sábado (10), no Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2026.

Com o placar, o Coxa concluiu a sequência prevista com a equipe sub-20 somando um empate e uma derrota, ocupando a terceira posição do Grupo B. O Londrina, por sua vez, mantém a liderança do Grupo A, agora com quatro pontos conquistados.

O Tubarão saiu na frente ainda no primeiro tempo, quando Iago Teles converteu cobrança de pênalti. A resposta alviverde veio também da marca da cal, com Tiago Cóser deixando tudo igual. No lance que antecedeu o gol de empate, o zagueiro Wallace foi expulso, obrigando o Londrina a atuar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo.

Na etapa complementar, Matheus Dias marcou aos 28 minutos e colocou o Coritiba em vantagem. Apesar da inferioridade numérica, o Londrina mostrou poder de reação e chegou ao empate aos 41, com Kevyn. Pouco depois, André Cardoso recebeu cartão vermelho, e o Coxa terminou a partida com dois atletas a mais em campo, mas não conseguiu transformar a superioridade em vitória.

O início foi favorável ao Coritiba, que soube explorar o gramado molhado e criou boas oportunidades, exigindo intervenções importantes do goleiro Maurício Kozlinski. Mesmo assim, quem abriu o marcador foi o Londrina. Aos 18 minutos, João Tavares sofreu pênalti, e Iago Teles bateu com precisão para fazer 1 a 0.

O Coxa manteve a pressão e foi recompensado aos 44 minutos. Após confusão na área em razão das condições do campo, Wallace bloqueou a bola com a mão, foi expulso, e Tiago Cóser converteu a penalidade, decretando o empate antes do intervalo.

Com vantagem numérica, o Coritiba passou a controlar mais a posse e tentou impor ritmo ofensivo desde os primeiros minutos. A equipe, porém, encontrou dificuldades diante do bom posicionamento defensivo do Londrina e das defesas inspiradas de Kozlinski.

A insistência alviverde resultou no gol da virada aos 28 minutos, com Matheus Dias. Atrás no placar, o Londrina se lançou ao ataque mesmo com um jogador a menos e foi premiado. Aos 41, Moccelin cruzou, Crysthyan ajeitou e Kevyn completou para o gol, deixando tudo igual novamente.

Nos minutos finais, o Londrina ainda perdeu André Cardoso, expulso aos 44. Mesmo com dois atletas a mais, o Coritiba não conseguiu pressionar o suficiente para buscar a vitória.

Na sequência do Estadual, o Coritiba volta a campo na terça-feira (13), às 20h, quando enfrenta o Maringá fora de casa. Já o Londrina joga como visitante na quarta-feira (14), também às 20h, diante do Azuriz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Coritiba 2 x 2 Londrina

Coritiba: Benassi; Lucas Taverna (Paulo Roberto), Guilherme Aquino, Tiago Cóser e João Almeida; Vitor Tissi, Miguel (Matheus Dias) e Jean Gabriel (Ruan Lima); Felipe Guimarães, Brayan (Ruan Assis) e Thiago Azaf. Técnico: PC de Oliveira.

Londrina: Maurício Kozlinski; Mucuri, Wallace, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques (André Cardoso) e João Tavares (Jotta); Vitinho Mota (Paulino Moccelin), Bruno Santos (Gabriel Lacerda) e Iago Teles (Crysthyan). Técnico: Allan Aal.

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Casagrande

Auxiliares: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Gols: Iago Teles (LEC), aos 18’/1ºT; Tiago Cóser (CFC), aos 44’/1ºT; Matheus Dias (CFC), aos 28’/2ºT; Kevyn (LEC), aos 41’/2ºT.

Cartão amarelo: Ruan Assis (CFC).

Cartões vermelhos: Wallace (LEC), aos 42’/1ºT; André Cardoso (LEC), aos 44’/2ºT.

Público total: 7.693 pessoas

Renda: R$ 290.920,00

Tags:
Coritibacoxa brancaalviverdeParanaense 2026#LondrinaTubarão
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Athletico vence o Andraus na estreia do Paranaense

Athletico vence o Andraus na estreia do Paranaense

Campeonato Paranaense 2026Esportes
Ler artigo
Coritiba sofre derrota para o Foz do Iguaçu

Coritiba sofre derrota para o Foz do Iguaçu

Coxa sofre com falhas e sai derrotado do Couto Pereira em estreia no ParanaenseEsportes
Ler artigo
Loanda conquista o 3º lugar no Circuito Paranaense de Futsal Sub-10 Ouro em Medianeira

Loanda conquista o 3º lugar no Circuito Paranaense de Futsal Sub-10 Ouro em Medianeira

Sub-10Esportes
Ler artigo
Coritiba conquista a Série B e confirma retorno à elite do futebol brasileiro

Coritiba conquista a Série B e confirma retorno à elite do futebol brasileiro

É CAMPEÃOEsportes
Ler artigo
Athletico volta à elite do Campeonato Brasileiro!

Athletico volta à elite do Campeonato Brasileiro!

Após um ano de seu rebaixamento, o Furacão supera as dificuldades e retorna para Série AEsportes
Ler artigo
Athletico vira sobre a Ferroviária e fica a um passo do retorno à Série A

Athletico vira sobre a Ferroviária e fica a um passo do retorno à Série A

A virada aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, explodindo os quase 2 mil torcedores do Furacão em AraraquaraEsportes
Ler artigo
Coritiba confirma retorno à Série A

Coritiba confirma retorno à Série A

após empate no Couto PereiraEsportes
Ler artigo
Brasil domina Senegal em Londres no penúltimo teste do ano

Brasil domina Senegal em Londres no penúltimo teste do ano

Apesar do placar, o jogo não foi nada fácil, deixando no final uma boa impressãoEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Paysandu e fica próximo à Série A

Coritiba vence o Paysandu e fica próximo à Série A

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Volta Redonda e assume a vice liderança

Athletico vence o Volta Redonda e assume a vice liderança

Furacão chegou ao terceiro triunfo consecutivo e segue na briga por uma vaga na eliteEsportes
Ler artigo
Athletico vence Goiás fora de casa e entra no G4

Athletico vence Goiás fora de casa e entra no G4

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba empata com o CRB, mas mantém a liderança da Série B

Coritiba empata com o CRB, mas mantém a liderança da Série B

Com o resultado, Coxa segue líder e aguarda tropeços de adversários para poder subir na próxima rodadaEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas