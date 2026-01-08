Conth Contabilidade
Coritiba sofre derrota para o Foz do Iguaçu

Coxa sofre com falhas e sai derrotado do Couto Pereira em estreia no Paranaense

24
Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press)Coritiba sofre derrota para o Foz do Iguaçu

O Coritiba foi derrotado pelo Foz do Iguaçu por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (7), no Couto Pereira, em Curitiba, em duelo que marcou a abertura do Campeonato Paranaense de 2026.

Com o elenco profissional ainda em período de pré-temporada, o Coxa iniciou a competição utilizando uma equipe sub-20. O Foz aproveitou melhor as oportunidades na etapa inicial e abriu vantagem com gols de Lucas Alves e Vinícius Peixoto. Brayan descontou para o time da casa ainda antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Coritiba teve a chance de empatar logo cedo, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. Mesmo assim, a equipe alviverde seguiu buscando o resultado e chegou à igualdade aos 35 minutos, quando Guilherme Aquino marcou de cabeça. A reação, porém, durou pouco. Quatro minutos depois, Rubens Carvalho balançou as redes e garantiu a vitória do Foz do Iguaçu, que retorna à elite do Estadual nesta temporada.

O jogo começou com preocupação para o Coritiba. Logo nos minutos iniciais, o atacante Lucas Crepaldi se chocou com o goleiro adversário e precisou ser substituído, sendo encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no antebraço.

Com a bola em jogo, o Foz mostrou mais organização e levou perigo logo aos seis minutos, exigindo boa defesa de Benassi. O Coxa respondeu aos 25, em lance que quase terminou em falha do goleiro Diego Cardoso.

No minuto seguinte, porém, os visitantes abriram o placar. Após erro na saída de bola da defesa alviverde, Hiago encontrou Lucas Alves, que finalizou com categoria na saída do goleiro. Já aos 45, Vinícius Peixoto ampliou, escapando da marcação e tocando rasteiro para fazer 2 a 0.

Nos acréscimos, o Coritiba conseguiu diminuir. Após cruzamento na área, Brayan aproveitou a sobra e finalizou forte, levando o placar em 2 a 1 para o intervalo.

A etapa final começou movimentada. Aos sete minutos, o Foz acertou o travessão. Na sequência, Thiago Azaf foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o Coritiba. Jean Gabriel cobrou, mas Diego Cardoso defendeu.

O pênalti desperdiçado abalou o jovem time coxa-branca, que encontrou dificuldades para criar chances claras. Ainda assim, aos 35 minutos, o empate saiu em cobrança de falta de Jean Gabriel, que encontrou Guilherme Aquino, livre, para marcar de cabeça.

Quando o empate parecia consolidado, o Foz voltou a ser eficiente na bola parada. Aos 39 minutos, após saída equivocada do goleiro do Coritiba, Rubens Carvalho aproveitou e definiu o placar em 3 a 2 para os visitantes.

Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo no sábado (10), às 18h30, novamente no Couto Pereira, diante do Londrina. Já o Foz do Iguaçu fará sua estreia em casa no domingo (11), às 16h, contra o Azuriz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense – 1ª rodada
Coritiba 2 x 3 Foz do Iguaçu

Coritiba:Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi (Miguel Silva), Diogo Batista (Dani Gruber) e Jean Gabriel; Matheus Dias (Paulo Roberto), Lucas Crepaldi (Brayan) e Thiago Azaf (Ruan Lima).
Técnico: PC de Oliveira.

Foz do Iguaçu:Diego Cardoso; Alex Rocha, Breno, Menezes, John Lessa e Arthur Vignoli (Júnior Palmares); Daniel Oliveira, Alan Dias (Thyller Gabriel) e Hiago; Lucas Alves (Rubens Carvalho) e Vinícius Peixoto (Alex Oliveira).
Técnico: Adriano Souza.

Local:Couto Pereira, Curitiba-PR
Horário:20h30
Árbitro:Diego Ruan Pacondes da Silva
Auxiliares:Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva

Gols:Lucas Alves, 26/1º (FOZ); Vinícius Peixoto, 45/1º (FOZ); Brayan, 49/1º (CFC); Guilherme Aquino, 35/2º (CFC); Rubens Carvalho, 39/2º (FOZ).

Cartões amarelos:Felipe Guimarães, Guilherme Aquino e Ruan Lima (CFC); Daniel Oliveira, Diego Cardoso e Júnior Palmares (FOZ).

Público pagante:11.012
Público total:11.100
Renda:R$ 291.930,00

