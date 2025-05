Fifa define sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou na noite desta quarta-feira (7) as oito cidades brasileiras que sediarão a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Apesar de ter se candidatado, Natal acabou excluída da relação final.

A divulgação foi feita por meio de vídeo publicado nas redes sociais, no qual o presidente da entidade, Gianni Infantino, confirmou as sedes e agradeceu às cidades que participaram do processo, mas não foram selecionadas. “Parabéns a todos os envolvidos nessas cidades e um grande agradecimento a Belém, Cuiabá, Manaus e Natal, a escolha foi muito difícil, pois todas as candidaturas apresentaram um nível excepcional”, declarou Infantino.

As cidades confirmadas para receber os jogos do Mundial são: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Os respectivos estádios que serão utilizados são o Mineirão, Mané Garrincha, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã, Fonte Nova e Arena Corinthians.

Arena Pernambuco - Recife - Pernambuco

Castelão - Fortaleza - Ceará