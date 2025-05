Botafogo-SP goleia Athletico em jogo de falhas e atuação desastrosa

O Botafogo-SP conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (5), ao golear o Athletico-PR por 4 a 1, de virada, na Ligga Arena, em Curitiba, pela sexta rodada da competição.

O resultado encerrou o jejum da equipe paulista e provocou mudanças no comando técnico do time paranaense: Maurício Barbieri foi desligado do cargo após a partida.

Primeiro Tempo

A partida começou movimentada, e logo aos nove minutos o Athletico-PR ficou com um jogador a menos. O zagueiro Habraão foi expulso após impedir com a mão uma chance clara de gol do adversário, a decisão foi confirmada com auxílio do VAR.

Mesmo com um jogador a menos, o Furacão abriu o placar aos 16 minutos. Em um contra-ataque rápido, Renan Peixoto foi desarmado na entrada da área, mas a bola sobrou para Tevis, que finalizou de primeira para marcar.

A reação do Botafogo-SP foi rápida. Aos 23 minutos, Luiz Fernando cometeu pênalti em Gabriel Risso. Leandro Maciel foi para a cobrança e empatou o jogo.

Já no apagar das luzes, aos 47, Alejo finalizou forte e obrigou Mycael a fazer grande defesa. No rebote, Jonathan Cafu completou para as redes e virou a partida para o time de Ribeirão Preto.

Segundo Tempo

Na etapa final, os visitantes seguiram superiores. Aos 14 minutos, Leandro Maciel acionou Alexandre Jesus, que invadiu a área e bateu cruzado para ampliar.

O atacante voltou a marcar aos 22, completando de cabeça um cruzamento de Gabriel Bispo, e fechando a goleada.

O Athletico-PR ainda teve mais um jogador expulso: Isaac recebeu cartão vermelho direto aos 30 minutos após atingir Wallison no rosto com o braço.

Classificação

Com o revés, o time paranaense caiu para a nona colocação, com seis pontos em seis jogos. Já o Botafogo-SP respirou na tabela e subiu para a 15ª posição, agora com cinco pontos.

Próximos

Na próxima rodada, o Athletico-PR tenta a reabilitação diante da Chapecoense, na quinta-feira (9), às 21h35, novamente na Ligga Arena.

O Botafogo-SP volta a campo na segunda-feira (12), às 19h, quando recebe o Athletic no Estádio Santa Cruz.





Ficha Técnica

Athletico 1 x 4 Botafogo-SP

Série B – 6ª rodada

Athletico: Mycael; Raul, Habraão, Tobias Figueiredo e Fernando (João Cruz); Falcão, Patrick e Bruno Zapelli (Léo Pelé); Luiz Fernando (Kevin Velasco), Tevis (Alan Kardec) e Renan Peixoto (Isaac). Técnico: Maurício Barbieri.

Botafogo-SP: João Carlos; Alisson Cassiano (Ericsson), Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson (Wallison), Alejo Dramisino (Gabriel Bispo), Sabit Abdulai, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafu (Matheus Régis) e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.





🗓️ Data e horário: domingo, 04 de maio de 2025, às 18h30.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Bruno Mota Correia (AP).

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ).

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

⚽ Gols: Tevis (15/1º); Leandro Maciel (23/1º); Alexandre Jesus (14 e 22/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Luiz Fernando, Falcão, Tobias Figueiredo, (CAP); Jeferson, Jonathan Cafu, Alejo (BFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Habraão e Isaac (CAP).

🏟️ Público: 22.352 pessoas