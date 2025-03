Argentina humilha o Brasil

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Argentina por 4 a 1, nesta terça-feira (25), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, os argentinos garantiram a classificação antecipada, enquanto o Brasil caiu para a quarta colocação.

Desde os primeiros minutos, a Argentina dominou o confronto. Logo aos três minutos, Julián Álvarez abriu o placar após erro defensivo de Murillo e Arana, finalizando na saída do goleiro Bento.

A equipe da casa seguiu pressionando e, aos 12 minutos, Enzo Fernández ampliou a vantagem, aproveitando uma troca rápida de passes para finalizar com liberdade dentro da área.

O Brasil reagiu com Matheus Cunha, que aproveitou um erro na saída de bola adversária e bateu no canto direito para descontar.

Apesar do gol, a Seleção não conseguiu se impor e viu os argentinos retomarem o controle. Aos 36 minutos, Mac Allister marcou o terceiro gol após um cruzamento na área e uma antecipação sobre Bento.

Na segunda etapa, a Argentina manteve a posse de bola e continuou criando as melhores oportunidades. O Brasil pouco ameaçou e viu os adversários administrarem o resultado.

Aos 25 minutos, Simeone, que havia acabado de entrar, aproveitou uma falha de Guilherme Arana e fechou o placar em 4 a 1.

Com a vitória, a Argentina chegou aos 31 pontos e garantiu sua vaga na Copa do Mundo. Já o Brasil, com 21 pontos, segue em posição confortável, precisando de um aproveitamento de 50% nos próximos quatro jogos para garantir a classificação.

Próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias

05/06 – Equador x Brasil

10/06 – Brasil x Paraguai

04/09 – Brasil x Chile

09/09 – Bolívia x Brasil

Dorival Jr no comando da Seleção Brasileira:

🏟️ 16 Jogos

🟢 07 Vitórias

🟡 07 Empates

🔴 02 Derrotas

⚽️ 25 Gols marcados

🚫 17 Gols sofridos





Foto: Daniel Jayo/Getty Images





FICHA TÉCNICA

Argentina 4 x 1 Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

14ª rodada - 25/03/2025

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Medina); Enzo Fernández, Paredes (Palacios), De Paul, Mac Allister (Nico Paz) e Almada (Giuliano Simeone); Julián Álvarez (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Arana; André (Éderson), Joelinton (João Gomes) e Raphinha; Rodrygo (Endrick), Vini Jr e Matheus Cunha (Savinho). Técnico: Dorival Júnior.





🗓️ Data e horário: terça-feira, 25 de março de 2025, às 21h.

📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.





🔎 Árbitro: Andres Rojas (Colômbia).

🚩 Assistentes: Alexander Guzman e Richard Ortíz (ambos da Colômbia).

🖥️ VAR: John Perdomo (Colômbia).

⚽ Gols: Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone (ARG); Matheus Cunha (BRA).

🟨 Cartões Amarelos: Tagliafico, Almada (ARG); Raphinha (BRA).