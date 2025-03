Polêmica Envolve Neymar em Suposta Festa

Nos últimos dias, o nome de Neymar voltou a circular em meio a uma nova controvérsia.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, o jogador teria participado de uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo, cercado por mulheres contratadas para programas. A esposa do atleta, Bruna Biancardi, e funcionárias não estariam presentes no evento.

Após a publicação de imagens do helicóptero do jogador no local, a assessoria de Neymar negou a participação dele na festa.

Segundo a equipe, o helicóptero foi apenas emprestado a um amigo, enquanto o atleta teria passado sua folga ao lado de Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal, Mel.

No entanto, a polêmica se intensificou quando Léo Dias apresentou, em seu programa televisivo, o relato de uma mulher que afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações íntimas com Neymar em um encontro a três.

A assessoria do jogador voltou a negar as acusações. O pai do atleta, inclusive, enviou um áudio ao jornalista desmentindo os relatos e solicitando a apresentação de provas.

Ainda segundo Léo Dias, Neymar Pai teria desembolsado R$ 80 mil para evitar que imagens fossem divulgadas, uma alegação que também foi negada pela família.

A situação ganhou ainda mais complexidade após o jornalista ser acusado de divulgar uma fake news sobre o jogador. Léo Dias, afirmou que Neymar estaria prestes a ingressar na carreira musical, mas a informação foi desmentida, revelando que a postagem enigmática do atleta estava, na verdade, relacionada a um novo patrocinador.

Stories publicados por Neymar e seus amigos durante o período da suposta festa também são apontados por fãs como evidência de que o jogador não estava presente no local. No entanto, Bruna Biancardi e seus familiares não se manifestaram publicamente sobre o caso.

Léo Dias, por sua vez, mantém a versão de que possui provas que confirmam a realização de pagamentos ligados ao episódio.