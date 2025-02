Athletico vence Londrina, mas fica com a vice-liderança

O Athletico derrotou o Londrina por 1 a 0 na tarde deste sábado (15), no Estádio do Café, em partida válida pela última rodada da fase inicial do Campeonato Paranaense 2025. Com o triunfo, o Furacão chegou aos 22 pontos e momentaneamente garantiu a liderança. No entanto, um gol do Operário contra o Maringá nos acréscimos colocou o Fantasma no topo da tabela devido ao saldo de gols.

No duelo deste sábado, as duas equipes, já classificadas, optaram por poupar titulares. O Athletico levou a melhor e garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, com Palacios aproveitando um escanteio cobrado por João Cruz.

Na etapa final, ambas as equipes buscaram o ataque, mas pecaram nas finalizações. O Furacão ainda utilizou o segundo tempo para promover as estreias do zagueiro Tobias Figueiredo e do meio-campista Patrick.

Dessa forma, o Athletico encerrou a primeira fase na segunda colocação e enfrentará o Azuriz nas quartas de final. O chaveamento também eliminou a possibilidade de um Atletiba na decisão do Estadual, já que, caso avancem, Athletico e Coritiba se enfrentarão na semifinal.

Por outro lado, o Londrina, que iniciou a rodada na liderança, terminou em quarto lugar e terá o Cianorte como adversário nas quartas. Tanto o Furacão quanto o Tubarão disputarão o jogo de volta do mata-mata em seus domínios.

FICHA TÉCNICA

Londrina 0 x 1 Athletico

Campeonato Paranaense – 11ª rodada

Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Yago Lincoln (Yuri Lima) e Marco Antônio; Alison (Paredes), Lucas Marques e Gustavo França (Caio Rafael); Henrique (Ícaro), Rafael Soares e Kevyn (Kaique). Técnico: Claudinei Oliveira.

Athletico: Mycael; Hayen Palacios (Tobias Figueiredo), Lucas Belezi, Matheus Felipe e Fernando; Raul, Felipinho (Giuliano) e João Cruz (Patrick); Kevin Velasco (Matheus Babi), Luiz Fernando e Mastriani (Isaac). Técnico: Maurício Barbieri.

🗓️ Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 16h.

📍 Local: Estádio do Café, Londrina (PR).

🏟️ Público: 5.643 pagantes/5.923 pessoas.

💸 Renda: R$ 150.190,00.

🔎 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

🚩 Assistentes: Weber Felipe Silva e Welder Alessandro Gomes Afonso (PR).

🖥️ VAR: Não utilizado.

⚽ Gols: Hayen Palacios (33/1º); (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Alison, Yuri Lima (LEC); Matheus Felipe, Matheus Babi (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Matheus Felipe (CAP).