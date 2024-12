O ano do Coritiba

O Coritiba concluiu a temporada de 2024 enfrentando uma série de dificuldades, tanto dentro quanto fora de campo.

A expectativa gerada por diversas contratações ao longo do ano acabou frustrada, já que muitos reforços não tiveram o impacto esperado ou sequer foram aproveitados de forma consistente.

O desempenho nas competições deixou a desejar. No Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil, o clube foi eliminado de forma precoce, e, na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe viveu uma das piores campanhas de sua história, terminando longe da briga pelo acesso ao G4.

Apesar do cenário desafiador, alguns jogadores se destacaram ao longo da temporada.

O meia Matheus Frizzo foi o principal nome do time, enquanto Figueiredo e Bruno Melo demonstraram regularidade em suas atuações.

Com o fim de 2024, o Coritiba mira 2025 com grandes desafios pela frente. O clube terá como prioridade o retorno à elite do futebol nacional via Série B, além de buscar conquistas no Campeonato Paranaense e melhorar seu desempenho na Copa do Brasil.