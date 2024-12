O ano do Athletico

O centenário do Athletico Paranaense, celebrado em 2024, terminou com um gosto amargo. Após uma temporada marcada por instabilidade e desafios, o clube foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando sua queda na última rodada da competição.

Apesar do final decepcionante, o ano começou promissor. O Furacão conquistou o Campeonato Paranaense, reafirmando sua força regional. No entanto, as campanhas na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil ficaram aquém das expectativas, com eliminações precoces e desempenhos discretos.

Ao longo do Brasileirão, o Athletico sofreu com irregularidade e problemas estruturais, que geraram críticas à diretoria e à comissão técnica. A montagem do elenco e decisões estratégicas foram apontadas como fatores decisivos para o insucesso na competição.

Ainda assim, o elenco apresentou destaques individuais. O volante Erick e o meia Cuello tiveram boas atuações em momentos-chave, enquanto o jovem goleiro Mycael emergiu como uma das grandes promessas do clube. Suas defesas consistentes chamaram atenção, mesmo em meio às dificuldades defensivas que comprometeram o desempenho da equipe.

Agora, o Athletico busca reerguer-se rapidamente. O rebaixamento no ano de seu centenário é um marco doloroso na história do clube, mas também um chamado à reconstrução e à renovação.

Em 2025, o Furacão enfrentará os desafios da Série B com o objetivo de retornar à elite do futebol nacional. Além disso, competições como o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil ganham importância estratégica para o clube, que tentará escrever um novo capítulo em sua trajetória de superação.