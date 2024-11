Furacão faz o dever de casa e vence o Atlético-GO

Uma vitória extremamente importante para o Athletico, e com direito a recorde. O Furacão venceu o Atlético-GO por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (20), na Ligga Arena, resultado que diminui significativamente o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, a torcida rubro-negra estabeleceu um novo recorde de público no estádio, com 42.177 pessoas presentes na Arena da Baixada para celebrar o triunfo atleticano.

A partida não foi fácil para o Athletico. Diferentemente do jogo contra o Atlético-MG, o Atlético-GO adotou uma postura mais defensiva, aguardando os donos da casa avançarem. A velocidade, que foi crucial contra o Galo, não se destacou desta vez. Apesar do domínio territorial, o time rubro-negro não conseguia criar grandes oportunidades de perigo. Aos 20 minutos, Adriano Martins cometeu um pênalti em Di Yorio, mas o atacante cobrou mal e Ronaldo fez a defesa.

Depois de um momento de pressão do Dragão, o Athletico conseguiu abrir o placar. Cuello, mais uma vez o destaque da partida, marcou um belo gol com um chute colocado, indefensável para Ronaldo, aos 50 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, os visitantes chegaram a acertar a trave, mas Nikão ampliou com um gol de grande categoria, encerrando o placar.

O próximo desafio do Furacão será no domingo (24), às 16h, contra o Bahia, na Fonte Nova.





Visite nosso site: adseletro.com.br

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

34ª rodada – 20/11/2024

Athletico 2 x 0 Atlético-GO

Athletico:Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Felipinho e João Cruz (Zapelli); Nikão (Gamarra), Cuello e Di Yorio (Emersonn). Técnico: Lucho González.

Atlético-GO:Bruno Tubarão; Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni (Lacava), Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Jan Hurtado (Janderson) e Luiz Fernando.

Técnico: Anderson Gomes.

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Gols: Cuello, aos 49' 1T, e Nikão, aos 20' 2T (CAP).

Cartões amarelos: Leo Godoy (CAP); Adriano Martins, Shaylon (ACG).

Cartão vermelho: Thiago Heleno.

Renda: R$ 1.000.057,00.

Público total: 42.157 pessoas.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).