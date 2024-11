Casal do Rio de Janeiro conquista o mundo com projeto de acessibilidade em estádios

Conhecidos como “Caçadores de Estádios” nas redes sociais, Cláudio e Karla, um casal do Rio de Janeiro, já visitaram 196 estádios ao redor do mundo e exploraram 20 estados brasileiros em busca de experiências únicas no universo do futebol.

O projeto, que une paixão pelo esporte e ativismo, nasceu em 2013. Cláudio, que é cadeirante, havia declarado que nunca viajaria devido às limitações físicas. A resposta de Karla mudou tudo. “Eu disse que já tinha visto pessoas em cadeiras de rodas viajando e fazendo várias coisas. Falei para ele tirar isso da cabeça, porque ele também conseguiria”, relembra Karla.

Desde então, o casal transformou a cadeira de rodas em símbolo de superação e mobilidade. Durante as viagens, Cláudio avalia os estádios sob a ótica da acessibilidade, relatando suas descobertas no Instagram. Os relatos incluem detalhes sobre locomoção, estrutura e as barreiras sociais enfrentadas por cadeirantes que desejam acompanhar jogos.

Projeto Estádios da Copa Do Mundo

No dia 8 de novembro, alcançaram mais um marco em sua inspiradora jornada: assistir as partidas nos 12 estádios que sediaram a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

A conquista, carregada de simbolismo, destaca o pioneirismo de Cláudio, que é possivelmente o único cadeirante do país a realizar essa aventura. Para o casal, cada visita representou não apenas uma celebração do futebol, mas também um passo na luta por maior acessibilidade e inclusão nos grandes palcos esportivos.









“Cada estádio de futebol tem sua tradição e história. Infelizmente, vejo poucos cadeirantes frequentando. Quero ser exemplo e inspirar outros a irem aos estádios”, afirma Cláudio.

A missão dos “Caçadores de Estádios” vai além do esporte: eles buscam promover a inclusão e mostrar que a paixão pelo futebol não tem limites, seja de distância ou de acessibilidade.





Imagens Créditos: Cláudio e Karla

Saiba mais sobre essa aventura em cacadoresdeestadiosdefutebol