O que aconteceu na região no Dia das Crianças de 2024

No último Dia das Crianças, muitos eventos na região. Vamos cmeçar pela tradicional festa do bairro Sítio Cercado, onte aconteceu uma tarde mágica repleta de alegria e solidariedade com a realização de mais uma festa organizada por um grupo de amigos liderados por Isaias Barbosa, da Somma Imóveis. Um trabalho que é resultado da participação de comerciantes, igrejas e diversas outras pessoas da comunidade.

O evento, que já se tornou tradição no bairro, reuniu muitas crianças num dia de brincadeiras, distribuição de brinquedos e diversão para todos. Até mesmo os adultos tiveram seu dia de festa. O sucesso só foi possível graças à colaboração de diversos parceiros, como que ofereceram o indispensável e fundamental apoio.

"Agradecemos imensamente a todos que contribuíram para a realização desta festa. A união da comunidade é fundamental para proporcionar momentos de alegria para as nossas crianças", destacou Isaias Barbosa. Além da distribuição de brinquedos, a festa também contou com atividades recreativas, apresentações musicais e distribuição de lanches. E uma grande campanha de arrecadação de brinquedos que vem desde o início do ano e que continua ativa depois da festas para preparar a próxima edição ainda mais especial.

"A festa do Dia das Crianças não é apenas um evento comemorativo, mas sim uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários e de mostrar às crianças o valor da solidariedade e do amor ao próximo", destacou o animado e feliz Isaias no final do dia.

Estamos destancando também um pouco da festa das crianças projeto mengão Lindóia e entre outras, a açao de Dia das Crianças realizada pelo Instituto Magia Solidaria em parceria com a associaçao AMAVP, Casa do Alecrin, Levando a Chama e Bem em Movimento..

Foram atendidas cerca de 400 pessoas entre crianças e adultos,com distribuição de doces,brinquedos,algodao doce,pipoca, suco e cachorro quente..

Segundo a Dayane Chefer da Magia Solidária, a Festa aconteceu na sede da Associação do Parque Industrial.

Para maiores informações e doações de brinquedos entre em contato 99567-7061