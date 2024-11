Curitiba recebe jogo "Pelé Pequeno Príncipe Legends"

Curitiba recebe Jogo Beneficente "Pelé Pequeno Príncipe Legends" em novembro

No dia 17 de novembro de 2024, Curitiba será palco do jogo beneficente "Pelé Pequeno Príncipe Legends", promovido pelo Complexo Pequeno Príncipe. O evento contará com duas equipes de peso: de um lado, o Barça Legends, formado por ex-jogadores consagrados do Barcelona; do outro, a Seleção Pelé Pequeno Príncipe, composta por craques que já vestiram a camisa da seleção brasileira ou de seus países de origem.

A partida visa arrecadar fundos para o Pequeno Príncipe, destinando a renda às atividades de assistência e pesquisa da instituição, que se dedica ao atendimento e desenvolvimento de tratamentos para crianças e adolescentes.

O evento será realizado na Ligga Arena, em Curitiba, a partir das 19h30.

Ingressos à venda, com valores a partir de R$ 20 (crianças de 3 a 12 anos - arquibancada) e R$ 50,00 (meia entrada e meia entrada solidária - arquibancada):https://ingressos.athletico.com.br/#!/home

A organização convida a todos a participar e contribuir para uma verdadeira “goleada de solidariedade”, unindo esporte e generosidade em prol das crianças e adolescentes atendidos pelo Pequeno Príncipe.





