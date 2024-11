Athletico é derrotado pelo Vitória na Ligga Arena

Athletico é derrotado pelo Vitória em casa e afunda na zona de rebaixamento

Na noite deste sábado (02/11), o Athletico foi superado pelo Vitória por 2 a 1 em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Ligga Arena, em Curitiba.

Primeiro Tempo

Impulsionado pelo apoio da torcida, o Athletico começou a partida buscando controlar o jogo. A primeira chance de gol aconteceu quando Kaíque Rocha fez um cruzamento, mas Pablo não conseguiu aproveitar com uma tentativa de bicicleta.

Aos 15 minutos, Pablo recebeu a bola fora da área e arriscou um chute potente, mas o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, fez a defesa. O arqueiro teve nova atuação decisiva aos 28 minutos, ao evitar um gol do Furacão em um cabeceio de Erick.

O Athletico finalmente abriu o placar aos 30 minutos, quando Julimar cruzou e a bola passou por vários jogadores antes de entrar. No entanto, na jogada seguinte, Cáceres fez um lançamento, Kaíque Rocha falhou na defesa, e Alerrandro finalizou na saída do goleiro Mycael, empatando a partida.

O Furacão quase retomou a vantagem aos 34 minutos, quando Julimar recebeu a bola e, com classe, mandou a finalização para fora, levando perigo à meta adversária.

Segundo Tempo

O segundo tempo manteve um panorama semelhante ao primeiro, com o Athletico demonstrando superioridade, enquanto o Vitória apresentava menos intensidade no ataque.

Aos sete minutos, Thiago Heleno aproveitou um cruzamento e, em um cabeceio perigoso, mandou a bola para fora. Já aos 19 minutos, Lucas Esteves fez um cruzamento preciso para Matheuzinho, que, com um chute de primeira, virou o jogo a favor do Vitória.

Atrás no placar, o Athletico buscou o empate e, aos 26 minutos, Erick teve uma boa oportunidade ao cabecear, mas Lucas Arcanjo fez uma defesa impressionante.

O time paranaense continuou pressionando e quase conseguiu marcar em uma jogada na área, mas Lucas Esteves quase fez um gol contra ao tentar cortar. Na sequência, Fernandinho disparou um chute forte, que foi defendido parcialmente por Lucas Arcanjo, com Wagner Leonardo salvando em cima da linha.

Aos 39 minutos, Filipe Machado arriscou um chute de fora da área, acertando o travessão e quase ampliando a vantagem para o Vitória.

O Athletico manteve a pressão até o apito final, mas não conseguiu quebrar a sólida defesa do Vitória.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Athletico permanece com 34 pontos e caiu para a 17ª posição na tabela. O Vitória, por sua vez, conquistou três pontos, alcançando 38 pontos e subindo para a 12ª colocação.

O próximo desafio do Athletico será contra o São Paulo, em partida marcada para o próximo sábado (9), às 21h, no Estádio do Morumbi. No mesmo dia, às 16h30, o Vitória enfrenta o Corinthians no Barradão, em Salvador.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro 2024

32ª rodada – 02/11/2024

Athletico 1 x 2 Vitória

Athletico: Mycael; Cuello (Léo Godoy), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho e João Cruz (Zapelli); Nikão, Julimar (Emersonn) e Pablo. Técnico: Lucho González.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Néris e Wagner Leonardo; Raul Cáceres (Willean Lepo), Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Machado), Matheuzinho e Lucas Esteves; Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Gols: Julimar, aos 30' do 1T; Alerrandro, aos 32' do 1T, e Matheuzinho, aos 19' do 2T (Vitória).

Cartões amarelos: Cuello (Athletico); Willian Oliveira, Machado (Vitória).

Público e Renda: 40.047 pagantes (40.666 presentes); R$ 1.010.350,00.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gizeli Casaril (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

-------------------------------------------------------------------

🤔🛠🚿

"Pensou em Elétricos e Hidráulicos"

@ads_eletro no Instagram

Fone: (41) 3035-5996