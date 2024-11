Coritiba vence CRB e ainda respira na Série B

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba venceu o CRB por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (28), no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas quatro jogos para o fim da competição, o Alviverde reduziu a diferença para o G4 e ainda mantém esperanças de acesso, embora as chances sejam pequenas.

O Coxa abriu o placar com um gol de pênalti de Matheus Frizzo, aos 30 minutos do primeiro tempo. Antes disso, Júnior Brumado havia desperdiçado uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Matheus Nogueira. O CRB empatou ainda na primeira etapa, com um belo gol de falta de Gegê. Quando tudo indicava um empate, Bruno Melo marcou o gol da vitória para o Coritiba nos acréscimos do segundo tempo.

Com a vitória, o Coritiba subiu para a sétima colocação na Série B, somando 50 pontos, sete a menos que o Novorizontino, atual integrante do G4. No entanto, como boa parte da rodada ainda será disputada, o Alviverde pode perder posições e ver a distância para os primeiros colocados aumentar.

O próximo desafio do Coxa será no interior de São Paulo, contra o Mirassol, no dia 05/11, terça-feira, às 21h30.





FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B 2024

34ª rodada – 28/10/2024

Coritiba 2 x 1 CRB

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Vini Paulista, Sebastián Gómez (Robson) e Josué; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Júnior Brumado (Alef Manga).

Técnico: Jorginho.

CRB

Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Luís Segovia e Willian Formiga (Ryan); Rômulo, João Pedro e Gegê (Rafael Bilu); Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Couto Pereira, em Curitiba.

Público total: 7.053

Gols: Matheus Frizzo, aos 29' do 1ºT e Bruno Melo aos 46' do 2ºT (CFC); Gegê, aos 48' do 1ºT (CRB).

Cartões amarelos: Gegê (CRB).

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Raphael Carlos De Almeida Tavares Dos Reis (RJ).

VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ).