Coritiba perde para o Mirassol e dá adeus ao acesso

O Coritiba não tem mais chances de alcançar a primeira divisão. Na noite desta terça-feira (05), o Coxa foi derrotado pelo Mirassol por 4 a 1, no estádio Maião, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas três partidas restantes, o Alviverde não possui mais possibilidade matemática de terminar entre os quatro primeiros.

A partida começou a desandar para o Coritiba logo no primeiro tempo. O Mirassol controlou as ações e abriu o placar aos 23 minutos, com gol de Fernandinho. Pouco depois, Vini Paulista cometeu uma falta dura em Lucas Ramon e foi expulso após revisão no VAR. Com um jogador a mais, o time paulista ampliou o placar com Delatorre. Apesar das adversidades, o Coxa ainda conseguiu descontar antes do intervalo com um belo chute de Jamerson de fora da área.

Contudo, antes que o Coritiba pudesse pensar em reagir, Júnior Brumado, de forma infeliz, cabeceou contra o próprio gol, aumentando a vantagem do Mirassol. A equipe paulista aproveitou o bom momento e decretou a goleada com Luiz Otávio.

Com esse resultado, o Coritiba permanece na décima posição da Série B, com 50 pontos, nove a menos que o G4. Na próxima rodada, o time apenas cumprirá tabela pelo restante da competição. O Alviverde volta a campo contra o Santos, na segunda-feira (11), ás 21 horas no Couto Pereira.





Visite nosso site: adseletro.com.br





FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B 2024

35ª rodada – 5/11/2024

Mirassol 4 x 1 Coritiba

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca (Alex Silva); Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Rodrigo Andrade) (Bruno Matias); Fernandinho, Dellatorre (Léo Gamalho) e Iury Castilho (Chico Kim).

Técnico: Mozart.

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Vini Paulista e Josué (Meurer); Lucas Ronier, Matheus Frizzo (Figueiredo) e Júnior Brumado (Robson).

Técnico: Jorginho.

Local: Maião, em Mirassol.

Gols: Fernandinho, aos 23' do 1ºT, Dellatorre aos 36' do 1ºT, Luiz Otávio, aos 6' do 2ºT (MIR); Jamerson, aos 45' do 1ºT, Brumado (contra), ao 1' do 2ºT (CFC).

Cartão vermelho: Vini Paulista (CFC).

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL).

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).