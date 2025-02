Athletico empata sem gols com o Cascavel na Ligga Arena

O Athletico não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Cascavel nesta quarta-feira (12) e, com um pênalti desperdiçado pelo atacante Alan Kardec, acabou perdendo a liderança do Campeonato Paranaense 2025. A partida, válida pela 10ª rodada, foi disputada na Ligga Arena, em Curitiba.

Apesar de controlar a posse de bola e não ser ameaçado na defesa, o Furacão criou poucas oportunidades. Ao longo do jogo, finalizou apenas duas vezes em direção ao gol: João Cruz desperdiçou uma chance clara no primeiro tempo, enquanto Arriagada arriscou um chute perigoso nos minutos finais.

O confronto também ficou marcado pela estreia do meia Giuliano, que entrou no segundo tempo, e pelas decisões polêmicas do árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva. Em menos de 30 minutos, ele se envolveu em três lances controversos de pênalti.

Na primeira situação, o juiz ignorou uma penalidade evidente para o Athletico, quando o zagueiro Serafini interceptou com a mão uma cabeçada de João Cruz. O clube protestou nas redes sociais. Pouco depois, o árbitro assinalou um pênalti após Felipinho ser derrubado na área, mas a marcação foi anulada pelo bandeirinha Evanderson Rodrigues Florentino, que indicou impedimento na jogada, irritando ainda mais os torcedores rubro-negros.

A terceira penalidade foi confirmada aos 27 minutos, quando Isaac driblou dois marcadores e foi derrubado por Alex Paulino dentro da área. Alan Kardec, principal goleador do time na temporada com quatro gols, assumiu a cobrança, mas acertou a trave. Para piorar a situação, o atacante sentiu uma lesão e precisou de atendimento médico ainda no primeiro tempo. Embora tenha continuado até o intervalo, foi substituído por Gonzalo Mastriani na segunda etapa.

Com os resultados da rodada, o Athletico perdeu a liderança para o Londrina, que venceu o Andraus e chegou aos 20 pontos. O Furacão e o Operário aparecem logo atrás, com um ponto a menos. Já o FC Cascavel segue na luta por uma vaga na próxima fase, ocupando a sétima posição com 13 pontos.

A última rodada do estadual será realizada no sábado (15), às 16h, com todas as partidas acontecendo simultaneamente. O Athletico enfrentará o Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, em um confronto direto pela liderança. Enquanto isso, o FC Cascavel jogará contra o Rio Branco no estádio Olímpico Regional.

FICHA TÉCNICA

Athletico 0 x 0 Cascavel

Campeonato Paranaense – 10ª rodada

Athletico - Mycael; Dudu, Matheus Felipe, Léo Pelé e Fernando; Raul, Felipinho (Falcão) e João Cruz (Giuliano); Isaac (Arriagada), Kevin Velasco (Leozinho) e Alan Kardec (Mastriani). Técnico: Maurício Barbieri.

Cascavel - Jean Carlos; Thiago Lopes; Lucas Serafini (Wagner Líbano) e Geovane; Alex Paulino, Felpe Martins (Thiago Júnior), Robinho (Nikollas) Lucas Belém (Taison) e Paulo Victor; Rodrigo Alves e Josiel . Técnico: Silvinho Canuto.

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2024, às 20h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 13.855 pessoas

💸 Renda: R$ 345.480,00.

🔎 Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR).

🚩 Assistentes: Heitor Alex Eurich e Evanderson Rodrigues Florentino (PR).

🖥️ VAR: Não utilizado.

⚽ Gols:.

🟨 Cartões Amarelos: João Cruz, Leozinho (CAP); Geovane, Josiel, Alex Paulino e Taison (FCC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.