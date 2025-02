Athletico vira sobre o Maringá

O Athletico venceu o Maringá por 3 a 2 na noite deste domingo (9), no Estádio Willie Davids, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paranaense.

Com a vitória, o Furacão garantiu classificação antecipada às quartas de final do torneio.

Os gols da partida foram marcados por Matheus Moraes, que balançou as redes duas vezes pelo time da casa, enquanto Alan Kardec, também com dois gols, e João Cruz, autor do tento da virada, garantiram o triunfo do Athletico.

Primeiro tempo: Maringá abre vantagem, mas Furacão reage

O Maringá saiu na frente logo aos 8 minutos, quando Matheus Moraes sofreu pênalti, cobrou e marcou no rebote após defesa de Mycael.

Mesmo com um jogador a menos, já que Vilar foi expulso aos 16 minutos por falta em Alan Kardec, o Dogão manteve o ritmo.

A equipe mandante ampliou aos 25 minutos, com Moraes novamente, de cabeça, após cobrança de escanteio.

O Athletico, por sua vez, diminuiu o placar aos 27 minutos, com Alan Kardec aproveitando rebote dentro da área.

O Maringá ainda teve chance de ampliar aos 37 minutos, com Júlio Rodrigues, mas a defesa rubro-negra evitou o gol. O primeiro tempo terminou com vantagem do time da casa por 2 a 1.

Segundo tempo: Furacão impõe ritmo e conquista virada

Na segunda etapa, o Maringá optou por recuar e buscar saídas em contra-ataques.

Aos 7 minutos, Robertinho encontrou Cristovam, que acertou o travessão.

O Athletico pressionou e empatou aos 13 minutos, quando Belezi lançou para Alan Kardec, que completou de cabeça.

A virada veio aos 28 minutos, com um chute preciso de fora da área de João Cruz, garantindo os três pontos para o Furacão.





Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Classificação e próximos desafios

Com a vitória, o Athletico chegou aos 18 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense, superando o Operário pelo critério de gols marcados.

Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o FC Cascavel, na Ligga Arena, na quarta-feira (12), às 20h. No mesmo horário, o Maringá recebe o Azuriz, no Estádio Willie Davids.

FICHA TÉCNICA

Maringá FC 2 x 3 Athletico

Campeonato Paranaense – 9ª rodada

Maring´FC: João Gabriel; Tito, Vilar e Max Miller; Ronald Carvalho, Rodrigo (Vitinho), Léo Ceará (Lucas Bonifácio) e Robertinho (Maranhão); Negueba, Júlio Rodrigues (Cristovam) e Matheus Moraes (João Félix). Técnico: Jorge Castilho.

Athletico: Mycael; Dudu, Lucas Belezi, Léo Pelé e Fernando; Falcão (Raul), Felipinho (Kevin Velasco) e João Cruz (Riquelme); Luiz Fernando (Hayen Palacios), Isaac (Leozinho) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.





🗓️ Data e horário: domingo, 09 de fevereiro de 2024, às 18h30.

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

🔎 Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR).

🚩 Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer (PR).

⚽ Gols: Matheus Moraes (9 e 24/1º); Alan Kardec (27/1º e 12/2º) e João Cruz (28/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Tito (MFC); Luiz Fernando (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Vilar (MFC).





Confira a Classificação atualizada após a 9° rodada :

📸 Créditos @futparana