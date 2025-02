Coritiba fica no empate com Operário no Couto Pereira

O Coritiba saiu na frente, mas acabou empatando em 1 a 1 com o Operário nesta terça-feira (11), no Couto Pereira, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram marcados por Lucas Ronier e Rodrigo Rodrigues.

O Coxa enfrentou um de seus jogos mais desafiadores da competição até o momento, atuando com seu time principal. Diante de um adversário que disputa a Série B, o Alviverde encontrou mais dificuldades para criar boas jogadas, algo que vinha conseguindo contra equipes mais frágeis, como Andraus e Rio Branco.

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com ambas as equipes demonstrando boas defesas, o que resultou em poucas finalizações — cinco para cada lado. No meio de campo, os times cometeram alguns erros de passe, o que comprometeu o ritmo da partida.

Mesmo com o Operário se mostrando mais ofensivo, foi o Coritiba que abriu o placar. Aos 43 minutos, Lucas Ronier marcou um belo gol, confirmando a eficiência ofensiva do time no campeonato.

No início do segundo tempo, o zagueiro Moledo cometeu pênalti ao derrubar Kleiton na área. O meia Boschilia, ex-Coxa, cobrou, mas o goleiro Pedro Morisco defendeu, para delírio da torcida e dos companheiros de equipe.

O Operário manteve a superioridade na etapa final, mas desperdiçou oportunidades de finalização. O Coritiba, por sua vez, teve seus melhores momentos em lances de escanteio, mas apresentou dificuldades na transição pelo meio de campo.

A insistência do Fantasma foi recompensada com o gol de empate. Enquanto o Coxa trocava passes para administrar o resultado, o Operário aproveitou uma chance na entrada da área, e Rodrigo Rodrigues marcou um belo gol.

Dois jogadores foram para o hospital

O jogo também teve momentos de tensão. O volante Jacy, do Operário, passou mal em campo e precisou de atendimento médico, sendo retirado de maca e encaminhado ao hospital após sentir náuseas e dificuldades para respirar. Felizmente, ele não chegou a perder a consciência.

Pouco depois, o zagueiro Thalisson, do Coritiba, sofreu um choque de cabeça e também precisou ser levado ao hospital. Como a única ambulância disponível já havia saído, a partida precisou ser interrompida temporariamente até que uma nova unidade chegasse ao estádio.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 1 Operário

Campeonato Paranaense – 10ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson (Mathías Fracchia), Moledo e João Almeida; Sebastián Gómez, Filipe Machado (Vini Paulista) e Josué (Bianqui); Everaldo (Brumado), Lucas Ronier e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Operário: Elias; Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy (Fransérgio), Índio (Neto Paraíba) e Boschilia (Pedro Lucas); Jean Lucas (Álvaro), Kleiton Pego e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Bruno Pivetti.

🗓️ Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 20h.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 14.266 pagantes (16.261 total).

💸 Renda: R$ 346.184,00.

🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR).

🖥️ VAR: Não utilizado.

⚽ Gols: Lucas Ronier, aos 41' do 1º T (CFC); Rodrigo Rodrigues, aos 31' do 2ºT (OFE).

🟨 Cartões Amarelos: Rafinha (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.