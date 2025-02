Coritiba vence Paraná Clube na Vila Capanema

O Coritiba venceu o Paraná Clube por 2 a 0 na tarde deste sábado (15), na Vila Capanema, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense de 2025.

O resultado garantiu o Coxa nas quartas de final da competição, enquanto o Tricolor foi rebaixado para a segunda divisão estadual.

O ambiente no estádio refletiu o momento difícil do Paraná Clube. Com o menor público do time como mandante em 2025, a torcida protestou com faixas que criticavam a diretoria e o elenco.

Primeiro tempo:

O Coritiba começou melhor e abriu o placar aos 15 minutos. Everaldo cruzou para Vini Paulista, que cabeceou sem chances para o goleiro.

O Paraná respondeu aos 30 minutos, quando Rikelmi driblou dois adversários e acertou a trave. Pouco depois, o meia arriscou de fora da área, mas Pedro Morisco fez a defesa.

O Tricolor seguiu pressionando. Aos 34, Daniel Guedes cruzou para Diego Ivo, que cabeceou bem, mas Morisco salvou novamente. Aos 37, Diego Tavares invadiu a área e tocou para Rikelmi finalizar, mas Fracchia evitou o empate.

O momento decisivo do primeiro tempo veio aos 39 minutos. Em um contra-ataque do Coritiba, Diego Ivo dividiu com Dellatorre e recebeu cartão vermelho direto. Revoltado, o zagueiro protestou, e a Polícia Militar precisou intervir para acalmar os ânimos.

Pouco depois, Fracchia cobrou falta com força e acertou a trave.

Já nos acréscimos, João Almeida cruzou para Dellatorre, que cabeceou firme e marcou o segundo gol do Coxa.

Segundo tempo:

Com a vantagem no placar e um jogador a mais, o Coritiba administrou a posse de bola e controlou o jogo.

A melhor chance da etapa final foi do Paraná. Aos 38 minutos, Diego Tavares sofreu pênalti, mas cobrou mal, permitindo a defesa de Pedro Morisco.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Coritiba chegou aos 20 pontos e terminou a fase classificatória com a terceira melhor campanha. O Alviverde enfrentará o Maringá nas quartas de final, reeditando a semifinal do Estadual de 2024. O jogo de ida será no Estádio Willie Davids, e a volta acontecerá no Couto Pereira.

Já o Paraná Clube encerrou sua participação no campeonato na última colocação, confirmando mais um rebaixamento para a segunda divisão estadual.





FICHA TÉCNICA

Paraná Clube 0x2 Coritiba

Campeonato Paranaense – 11ª rodada

Paraná Clube: Thiago Santos; Daniel Guedes, Diego Ivo, Félix Jorge e Kevin (Tony Lucas); Bruno Vinícius (Wallace), Carlos Dias e Léo Silva (Danilo Nazaré); Diego Tavares, Erik Bessa (Léo César) e Rikelmi (Cássio). Técnico: Tcheco.

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha (Felipe Guimarães), Rodrigo Moledo, Matías Fracchia e João Almeida (Rodrigo Gelado); Filipe Machado (Geovane), Matheus Bianqui; Sebastián Gómez e Vini Paulista (Ruan Assis); Everaldo e Dellatorre (Júnior Brumado). Técnico: Mozart.





🗓️ Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2025, às 16h.

📍 Local: Vila Capanema, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Matheus Bortolini (PR).

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR).

⚽ Gols: Vini Paulista (CFC), aos 15' do primeiro tempo, e Dellatorre (CFC), aos 48' do primeiro tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Vinícius, Carlos Dias e Thiago Santos (PRC); João Almeida e Rafinha (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Diego Ivo (PRC).

🏟️ Público: 3.017 pagantes/3.502 presentes