Paraná Clube perde confronto direto para o São Joseense

O Paraná Clube teve mais uma atuação abaixo do esperado e acabou derrotado pelo São Joseense por 2 a 1 neste domingo (09), no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense.

O início do jogo foi truncado, com ambas as equipes tendo dificuldades para trocar passes e recorrendo a lançamentos longos. Em um dos raros avanços ao ataque, o Tricolor reclamou bastante da arbitragem, quando o goleiro Cayo Felipe tocou com o braço fora da área, mas o árbitro Selmo Pedro dos Anjos Neto mandou seguir o lance.

Após o lance polêmico, o São Joseense ganhou confiança e passou a investir em jogadas de bola parada. O goleiro Thiago Santos fez grande defesa em chute de Thiaguinho, Dirceu acertou a trave, e na terceira tentativa, João Lucas tentou afastar, mas acabou marcando contra.

A situação do Paraná ficou ainda mais complicada antes do intervalo. Após uma cobrança de falta de Thomaz, Thiago Santos não conseguiu segurar a bola, e Darlan aproveitou o rebote para ampliar o placar.

Na volta do segundo tempo, o técnico Tcheco optou por colocar dois centroavantes, mas a estratégia durou apenas 17 minutos. Mesmo sem organização, o Paraná Clube pressionou e conseguiu diminuir a diferença com Diego Tavares.

Nos minutos finais, o zagueiro Diego Ivo foi improvisado como atacante, e o time paranista apostou em cruzamentos na área em busca do empate, mas sem sucesso.

Na próxima rodada, o Paraná Clube encara o Cianorte fora de casa, em um jogo que pode garantir a classificação do adversário. Já o São Joseense recebe o Rio Branco em mais um confronto direto.

FICHA TÉCNICA

São Joseense 2x1 Paraná Clube

Campeonato Paranaense – 9ª rodada

São Joseense

Cayo Felipe; Igor Dutra, Dirceu, Oswaldo Henríquez e Vinicio (Júnior Espeto); Darlan (Henrique Vigia), Felipe Vieira, Thiaguinho e Thomaz (Henrique Vermudt); Marcos Calazans (Miguel) e Thomasel (João Victor). Técnico: Ageu Gonçalves.

Paraná Clube

Thiago Santos; Daniel Guedes (Lucas Mazetti), Luiz Gustavo, Félix Jorge e João Lucas; Bruno Vinícius, Geilson (Gustavo Xuxa) e Léo Silva (Joesley); Diego Tavares, Eduardo Tanque (Erik Bessa) e Rikelmi (Diego Ivo). Técnico: Tcheco.

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 15h30.

📍 Local: Estádio Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais (PR).

🏟️ Público: 2.984 pagantes/3.193 presentes.

💸 Renda: R$ 103.180,00.

🔎 Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto (PR).

🚩 Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e João Fábio Machado Brischiliari (PR).

🖥️ VAR: Não utilizado.

⚽ Gols: João Lucas - contra (ISJ), aos 39' do primeiro tempo, Darlan (ISJ), aos 45' do primeiro tempo, e Diego Tavares (PRC), aos 27' do segundo tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Erik Bessa, Tcheco, Félix Jorge e Bruno Vinícius (PRC); Dirceu, Thiaguinho (ISJ).

🟥 Cartões Vermelhos: Thomasel (ISJ).