Com gol irregular a favor, o Athletico teve tranquilidade para administrar e garantir a classificação

Confirmando seu favoritismo, o Athletico superou o Pouso Alegre por 2 a 0 nesta terça-feira (25) e assegurou sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2025. O atacante Luiz Fernando abriu o placar com um gol contestado, e o colombiano Kevin Velasco ampliou na etapa final, garantindo a vitória no estádio Manduzão, em Minas Gerais.

O primeiro gol saiu logo aos cinco minutos de jogo. Kevin Velasco, em bela jogada, deu um excelente passe para Luiz Fernando, que ficou cara a cara com o goleiro, driblou e mandou para as redes. Os jogadores do Pouso Alegre protestaram contra a decisão do árbitro Braulio da Silva Machado, mas o lance foi validado. Vale ressaltar que as primeiras fases da Copa do Brasil não contam com o auxílio do VAR.

Atrás no placar, o time mineiro tentou pressionar no segundo tempo, mas sem sucesso. O Furacão soube controlar a partida e ampliou a vantagem com um gol de Isaac.

Além da classificação para a próxima fase, o Athletico garantiu uma premiação de R$ 1,5 milhão. Somando ao valor de R$ 1,3 milhão recebido pela participação nesta fase inicial, o clube já acumulou R$ 2,8 milhões no torneio. Em 2024, o Athletico arrecadou R$ 10,185 milhões em premiações na Copa do Brasil antes de ser eliminado pelo Vasco nas quartas de final.

O próximo compromisso do Furacão será o jogo de volta contra o Azuriz, que decidirá a vaga no Campeonato Paranaense. A partida acontece no dia 8 de março (sábado), às 16h30, na Ligga Arena.

No primeiro confronto, os times empataram em 0 a 0. Dessa forma, um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Pouso Alegre 0 x 2 Athletico

Copa do Brasil 2025 – Primeira fase

Pouso Alegre: Filipe; Da Silva, Victão e Samuel (Ítalo); Felipe Moreira, Guilherme Aguiar (Jonathan), Magno (Gabriel Falcão), Sandro e Ray; Caicedo (João Marcos) e Maxuel (Tháileon). Técnico: Henrique Pacheco.

Athletico: Mycael; Dudu (Hayen Palacios), Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando; Raul, Felipinho (Patrick) e Bruno Zapelli (João Cruz); Kevin Velasco (Matheus Babi), Luiz Fernando e Mastriani (Isaac). Técnico: Maurício Barbieri.

🗓️ Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG).

🔎 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC).

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Diogo Berndt (SC).

🖥️ VAR: Não utilizado.

⚽ Gols: Luiz Fernando (5/1º) e Kevin Velasco (28/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Raul, Hayen Palacios (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.