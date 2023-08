Visita à Rádio Banda B

Na manhã deste dia 8 de setembro o Jornal Gazeta do Bairro esteve visitando a Rádio Banda B durante o programa Show da manhã, comandado por Luiz Carlos Martins e Roberto Hinça. Como sempre, bem recebidos por toda a equipe da turma do rádio composta também pelos profissionais Marcelo Ortiz e Paulo Sergio Debski.

Humberto e Nícolas, em nome da Gazeta do Bairro agradeceram o convite e a recepção para visitar a Turma do Rádio, os competentes campeões de audiência da capital paranaense.

A história da Rádio Banda B nasce do sonho do radialista Luiz Carlos Martins. Já com grande experiência no rádio, Martins sonhava em ter sua própria emissora. Foi então que em 1999 nasceu a Banda B, instalada numa casa no Alto da XV, com poucos funcionários e muita vontade de fazer uma emissora voltada aos interesses da comunidade de Curitiba e Região Metropolitana.

Com o bordão que mantém até hoje – “Oi Oi gente querida”, Luiz Carlos Martins e sua equipe conquistaram rapidamente a audiência. “Ele faz com o coração”, foi e é até hoje outra frase que identifica Martins com o ouvinte. Programação baseada em três pilares: informação, alegria e emoção. O esporte também é destaque com a maior audiência do setor no rádio em Curitiba e Região.

Mas por que o nome Banda B?

Muitos perguntam e quem responde é Luiz Carlos Martins:

“Quando estávamos para inaugurar nossa emissora, veio a dúvida: que nome? Na época, final dos anos 90, havia uma promessa das empresas de telefonia de melhora da qualidade. Eles diziam: vem aí a Banda B, com muito mais recursos, num contraponto a Banda A, que já existia. Foi então que o Carneiro Neto, nosso colega, sugeriu o nome Rádio Banda B. Todos gostaram e esta é a nossa marca hoje e sempre.”

A Rádio Banda B de Curitiba é a primeira emissora do Paraná a operar na faixa estendida de FM, chamada de eFM. A faixa estendida de FM é uma solução que o setor encontrou para acomodar as migrantes do AM nos centros onde o espectro de 88.1 FM a 107.9 FM está congestionado.

Sem espaço no dial para a entradas de outras emissoras, o Ministério das Comunicações começou o processo de migração em 2017, até para acompanhar o processo de digitalização da TV brasileira.

A emissora está localizada no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Também é transmitida para o Norte Pioneiro em AM-650, em Cambará-PR.