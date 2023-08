Casa de alto padrão em Curitiba é descoberta como fábrica de maconha pela Polícia Civil

Descoberta casa de alto padrão que funcionava como fábrica de maconha em Curitiba

Uma casa de alto padrão localizada no Caiuá, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), foi descoberta pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (9). O imóvel, que funcionava como uma fábrica de maconha, chamava a atenção por sua beleza e sofisticação.

As equipes da PCPR, em conjunto com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), cumpriram oito mandados de busca e apreensão em diversos endereços da região. Durante a operação, dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

O delegado Rodrigo Brown, do Cope, destacou que a residência era alvo de monitoramento há algum tempo. Segundo ele, a região apresenta um intenso movimento de tráfico de drogas, o que acaba gerando outros crimes como furto, roubo, latrocínio e homicídio. Portanto, combater o tráfico é fundamental para garantir a segurança da população local.

Investimento e equipamentos de ponta

O imóvel utilizado como fábrica de maconha era muito bem equipado e exigiu um alto investimento. De acordo com o delegado, o proprietário fez um grande investimento no aluguel da residência, adquirindo maquinário, termômetros, ar condicionado, adubos e lâmpadas de alto poder. Esses equipamentos visam potencializar os efeitos da droga, causando danos ainda maiores à saúde dos usuários.

O Cope continua com as investigações para identificar outros envolvidos no grupo e entender a dinâmica da ação criminosa.

Fonte: www.bandab.com.br