“Acidente envolvendo dois caminhões causa caos no trânsito em Curitiba”

Acidente envolvendo caminhões complica trânsito no Contorno Sul, em Curitiba

Um acidente ocorrido nesta quarta-feira (09) deixou o trânsito complicado no Contorno Sul, em Curitiba. A colisão traseira aconteceu entre a Rua Eduardo Sprada e a BR-277, na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O acidente envolveu dois caminhões, sendo que um homem de 47 anos estava dirigindo o veículo que atingiu a traseira do outro. Apesar dos ferimentos leves, o motorista recusou ser levado para o hospital.

Ajuda de uma mulher

Antes da chegada do Siate e do Corpo de Bombeiros, uma mulher que passava pela região no momento da batida prestou os primeiros socorros ao motorista ferido. Ela o levou para dentro do próprio carro, aguardando a chegada dos socorristas.

Ainda não se sabe a causa exata do acidente, mas a pista direita ficou bloqueada devido à colisão. Os bombeiros controlaram o trânsito no Contorno Sul.

Fotos do acidente

Fonte: www.tribunapr.com.br