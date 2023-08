“Chuva intensa durante a madrugada surpreende e traz instabilidade para os próximos dias”

Volume de chuva registrado durante a madrugada em Curitiba

Na madrugada desta quarta-feira (9), a cidade de Curitiba registrou mais da metade do volume de chuva esperado para o dia todo. Segundo o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre meia noite e 8 horas da manhã foram registrados 18.4 milímetros de chuva. O maior pico de precipitação ocorreu por volta das 6h15, com 1.8 milímetros.

Além da chuva, também foram registradas rajadas de vento, que chegaram a atingir 25.2 km por hora por volta das 5 horas, de acordo com a estação do Simepar no bairro Jardim das Américas. Apesar dessas condições climáticas, a quantidade de chuva está dentro da média histórica para o mês de agosto, que é de 81 milímetros.

O meteorologista Fernando Gomes explica que a previsão é de instabilidade no tempo para os próximos dias, o que indica a possibilidade de mais chuvas e ventos fortes.

Nenhuma ocorrência registrada pela Defesa Civil Municipal

Segundo informações da Defesa Civil Municipal, não foram registradas ocorrências nos canais de emergência, como o 156, 153 e 199. Isso indica que, apesar do volume de chuva e das rajadas de vento, não houve danos significativos na cidade.

É importante ressaltar que a população deve ficar atenta às condições climáticas e seguir as orientações das autoridades competentes para garantir a segurança de todos.

Notícias de Curitiba e Região

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro. Acesse o site gazetadobairro.com.br para ficar por dentro de todas as informações relevantes da cidade.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br