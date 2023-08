“Descubra os países com mais feriados e suas curiosidades”

Desde tempos antigos, o homem tem o costume de reservar certas datas para celebrar eventos importantes. Sejam eles de natureza religiosa ou em memória de pessoas notáveis falecidas, os feriados sempre carregaram significados para uma comunidade, além de proporcionar uma pausa na rotina e momentos de lazer. Em alguns casos, essas datas importantes são marcadas por festas e comemorações com características próprias. Cantos, encenações e símbolos específicos fazem parte dos rituais comemorativos, conferindo peculiaridades aos feriados em diferentes partes do mundo. Saiba mais sobre a origem dos feriados.

Outro aspecto notável em relação aos feriados é o tempo de lazer que eles proporcionam. A forma como as pessoas aproveitam esse tempo varia de acordo com a região em que vivem. Além das festas populares, muitos aproveitam o tempo para descansar, viajar e realizar outras atividades de lazer.

Países com mais feriados

De acordo com um levantamento realizado pela empresa americana de consultoria Mercer, os países com mais feriados são Colômbia e Índia, ambos com 18 feriados cada. Em segundo lugar na lista estão Tailândia, Líbano e Coreia do Sul, que possuem 16 dias de folga adicionais cada um. O festival das cores “Holi”, que se espalhou pelo mundo, é considerado feriado nacional na Índia. Alguns países europeus também estão entre os que possuem mais dias de folga, como Finlândia e Espanha, com 15 e 14 feriados, respectivamente. Entre os países asiáticos, além dos já mencionados, o Japão ocupa o terceiro lugar com 15 comemorações nacionais. Veja as cinco primeiras posições no ranking da Mercer:

Colômbia e Índia – 18 feriados Tailândia, Líbano e Coreia do Sul – 16 feriados Argentina, Chile, Finlândia e Japão – 15 feriados Turquia – 14,5 feriados Indonésia, Malásia, Filipinas, Rússia, Venezuela, Marrocos, Malta e Espanha – 14 feriados

Feriados no Brasil

Apesar de se falar muito sobre a grande quantidade de feriados no Brasil, o país ocupa apenas a sétima posição, ao lado de África do Sul, Peru e Grécia. Ao todo, são 12 feriados nacionais. Vários países latino-americanos estão à frente do Brasil no ranking, como a Colômbia, que lidera a lista juntamente com a Índia, com 18 feriados. Além disso, Argentina e Chile contam com 15 feriados nacionais cada em seus calendários. Veja os feriados nacionais do Brasil:

Confraternização Universal – 1º de janeiro Carnaval – data móvel Cinzas (até as 14h) – data móvel Paixão de Cristo – data móvel Tiradentes – 21 de abril Dia Mundial do Trabalho – 1º de maio Corpus Christi – data móvel Independência do Brasil – 7 de setembro Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro Finados – 2 de novembro Proclamação da República – 15 de novembro Natal – 25 de dezembro

Países com menos feriados

Na parte inferior da lista está o México, com apenas sete feriados. Hungria, Reino Unido e Holanda também estão entre os países com menos dias de folga, contando com oito feriados cada um. Vale ressaltar que esse levantamento foi feito com base em informações de 64 países e não inclui feriados estaduais ou municipais. Dessa forma, algumas regiões do Brasil possuem mais de doze dias de feriado, com datas como emancipação, criação do estado ou padroeiro(a) local.

Curiosidades

No Brasil, não é comum transferir feriados para dias úteis quando eles caem no final de semana. Em países como Japão e Chile, os feriados que caem em um sábado ou domingo são transferidos para o próximo dia útil ou para a sexta-feira mais próxima. Nos Estados Unidos, que possuem dez feriados, quatro deles não têm uma data fixa e ocorrem exclusivamente em dias da semana. O Dia de Ação de Graças, por exemplo, bastante celebrado lá, é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Em alguns casos, como o Dia da República na Turquia, o feriado começa às 13h. No Brasil, algo semelhante acontece na quarta-feira de cinzas, que é considerada feriado até o meio-dia.

Economia

De acordo com o levantamento da Mercer, a quantidade de feriados reflete a produtividade de um país. Quanto menos feriados, mais produtivo é considerado o mercado de trabalho local, o que pode atrair mais investidores estrangeiros. Em Portugal, que ocupa a 9ª posição no ranking, o governo reduziu de 14 para 10 o número de folgas em feriados nacionais com o objetivo de aumentar a produtividade. Os feriados de Corpus Christi, da República, de Todos os Santos e da Independência deixaram de ser considerados feriados.

Lembre de compartilhar este post.

Acompanhe mais Notícias de Curitiba, Notícias do seu bairro e Curiosidades aqui na gazetadobairro

Fonte: Brasil Escola