“Torcedor do Coritiba é assassinado a tiros após noite com amigos em Curitiba”

Assassinato de Torcedor do Coritiba em Curitiba

Um torcedor do Coritiba, integrante da Torcida Organizada Império Alviverde, foi morto a tiros na manhã deste sábado (22), após curtir a noite com amigos em uma tabacaria no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Ricardo Miguel Camargo Devietro, de 24 anos, foi surpreendido pelo atirador no momento em que deixava o estabelecimento.

Testemunhas chegaram a relatar que houve um princípio de discussão dentro da tabacaria. Já na parte externa, Ricardo Miguel, que era um dos líderes do ‘Comando Pinheirinho’, foi atingido por disparos na cabeça e no peito.

A Polícia Civil assumiu as investigações sobre o caso e irá coletar informações com testemunhas e representantes da tabacaria. O autor do crime não foi localizado.

22 jul 2023, às 16h41.

